В российской Бурятии более 20 вагонов сошли с путей — фото

В Бурятии с рельсов сошли десятки вагонов грузового поезда, что повлекло за собой значительные повреждения железнодорожной инфраструктуры. Причина пока неизвестна.

В Бурятии более 20 вагонов поезда сошли с путей

Как сообщили в МЧС региона, авария произошла у станции Ангаракан в Муйском районе. В результате схода вагонов повреждено:

250 метров железнодорожного пути;

три опоры;

100 метров контактной сети.

Для восстановления повреждений привлечено более 200 специалистов и два специальных ремонтных поезда.

Из-за аварии был задержан ряд других поездов. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. В то же время, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения на транспорте.

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Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

27 декабря в час ночи на железнодорожной станции Воскресенск Московской области произошел взрыв, уничтоживший вагоны грузового поезда. РФ использовала их для обеспечения логистики своей армии.

Масштаб нанесенного ущерба устанавливается.