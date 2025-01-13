В российской Бурятии более 20 вагонов сошли с путей — фото

В Бурятии с рельсов сошли десятки вагонов грузового поезда, что повлекло за собой значительные повреждения железнодорожной инфраструктуры. Причина пока неизвестна.
Главные тезисы
- В Бурятии произошла авария на железной дороге, в результате которой сошло с колеи более 20 вагонов.
- Возбуждается уголовное дело по факту аварии из-за возможного нарушения правил безопасности движения на транспорте.
- Для восстановления повреждений привлечено более 200 специалистов и два специальных ремонтных поезда.
- Среди людей пострадавших нет, но из-за аварии были задержаны несколько других поездов.
- Также в статье говорится об инциденте с взрывом на железной дороге под Москвой, что может быть связано с разведывательной деятельностью.
В Бурятии более 20 вагонов поезда сошли с путей
Как сообщили в МЧС региона, авария произошла у станции Ангаракан в Муйском районе. В результате схода вагонов повреждено:
250 метров железнодорожного пути;
три опоры;
100 метров контактной сети.
Для восстановления повреждений привлечено более 200 специалистов и два специальных ремонтных поезда.
Из-за аварии был задержан ряд других поездов. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. В то же время, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения на транспорте.
ГУР устроило диверсию на российской железной дороге под Москвой
Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
27 декабря в час ночи на железнодорожной станции Воскресенск Московской области произошел взрыв, уничтоживший вагоны грузового поезда. РФ использовала их для обеспечения логистики своей армии.
Масштаб нанесенного ущерба устанавливается.
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