В российской Бурятии более 20 вагонов сошли с путей — фото
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В российской Бурятии более 20 вагонов сошли с путей — фото

В российской Бурятии более 20 вагонов сошли с путей — фото
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Источник:  online.ua

В Бурятии с рельсов сошли десятки вагонов грузового поезда, что повлекло за собой значительные повреждения железнодорожной инфраструктуры. Причина пока неизвестна.

Главные тезисы

  • В Бурятии произошла авария на железной дороге, в результате которой сошло с колеи более 20 вагонов.
  • Возбуждается уголовное дело по факту аварии из-за возможного нарушения правил безопасности движения на транспорте.
  • Для восстановления повреждений привлечено более 200 специалистов и два специальных ремонтных поезда.
  • Среди людей пострадавших нет, но из-за аварии были задержаны несколько других поездов.
  • Также в статье говорится об инциденте с взрывом на железной дороге под Москвой, что может быть связано с разведывательной деятельностью.

В Бурятии более 20 вагонов поезда сошли с путей

Как сообщили в МЧС региона, авария произошла у станции Ангаракан в Муйском районе. В результате схода вагонов повреждено:

  • 250 метров железнодорожного пути;

  • три опоры;

  • 100 метров контактной сети.

Для восстановления повреждений привлечено более 200 специалистов и два специальных ремонтных поезда.

Из-за аварии был задержан ряд других поездов. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. В то же время, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения на транспорте.

ГУР устроило диверсию на российской железной дороге под Москвой

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

27 декабря в час ночи на железнодорожной станции Воскресенск Московской области произошел взрыв, уничтоживший вагоны грузового поезда. РФ использовала их для обеспечения логистики своей армии.

Масштаб нанесенного ущерба устанавливается.

Судя по пылу российской пропаганды, которая, пытаясь скрыть последствия грохота, лжет о якобы отсутствии пожара на территории железнодорожного депо Воскресенская, страх вождей Кремля перед внутренним сопротивлением путинскому режиму и потерей контроля внутри страны серьезно растет, — подчеркнули в ГУР.

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