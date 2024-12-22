В России десятки вагонов с углем сошли с рельсов — фото

22 декабря на железной дороге на юго-востоке России произошла авария. В частности, там столкнулись два грузовых поезда с углем.

В России сошли с рельсов вагоны с углем

Как отмечают росСМИ, авария произошла утром в Забайкальском крае. Произошло столкновение двух грузовых поездов с углем.

В результате аварии 42 вагона сошли с рельсов: 35 вагонов из первого поезда и семь из второго.

Российская прокуратура утверждает, что якобы угрозы экологии нет, которые и пострадали. Движение полностью прекратили в обоих направлениях.

На место выехал Могочинский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа. Могочинской транспортной прокуратурой организована проверка выполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, — заявили в прокуратуре. Поделиться

В российском Ульяновске взорвали железную дорогу

Как сообщает Главное управление разведки Украины, это еще один удар по логистике врага.

14 декабря 2024 года в ульяновске на россии взрыв разрушил железнодорожное полотно ― военная логистика оккупационной армии РФ испытала очередное осложнение — говорится в сообщении ГУР. Поделиться

Согласно данным украинских разведчиков, взрыв прогремел в железнодорожном районе Ульяновска, на линии недалеко от реки Свиага — в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода.

ГУР также напоминает о том, что 11 декабря в Брянске сгорело два магистральных тепловоза государства-агрессора.