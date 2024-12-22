В России десятки вагонов с углем сошли с рельсов — фото

22 декабря на железной дороге на юго-востоке России произошла авария. В частности, там столкнулись два грузовых поезда с углем.
Главные тезисы
- В результате аварии на железной дороге на юго-востоке России столкнулись два грузовых поезда с углем, что повлекло столкновение 42 вагонов.
- Российская прокуратура заявляет об отсутствии угрозы для экологии в результате аварии и принимает меры по проверке безопасности движения на железных дорогах.
- В параллельном происшествии в Ульяновске на российской территории взрыв разрушил железнодорожное полотно, что привело к усложнению логистики врага, как утверждают украинские разведчики.
- Украинская разведка также сообщает о других случаях ослабления объектов логистики врага, используемого для ведения войны против Украины.
- Ситуация свидетельствует о продолжении геноцидной войны России против Украины, и обещание справедливое возмездие за каждое военное преступление, как заявляют украинские разведчики.
В России сошли с рельсов вагоны с углем
Как отмечают росСМИ, авария произошла утром в Забайкальском крае. Произошло столкновение двух грузовых поездов с углем.
В результате аварии 42 вагона сошли с рельсов: 35 вагонов из первого поезда и семь из второго.
Российская прокуратура утверждает, что якобы угрозы экологии нет, которые и пострадали. Движение полностью прекратили в обоих направлениях.
В российском Ульяновске взорвали железную дорогу
Как сообщает Главное управление разведки Украины, это еще один удар по логистике врага.
Согласно данным украинских разведчиков, взрыв прогремел в железнодорожном районе Ульяновска, на линии недалеко от реки Свиага — в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода.
ГУР также напоминает о том, что 11 декабря в Брянске сгорело два магистральных тепловоза государства-агрессора.
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