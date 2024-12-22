В России десятки вагонов с углем сошли с рельсов — фото
Категория
Мир
Дата публикации

В России десятки вагонов с углем сошли с рельсов — фото

В России десятки вагонов с углем сошли с рельсов — фото
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Источник:  online.ua

22 декабря на железной дороге на юго-востоке России произошла авария. В частности, там столкнулись два грузовых поезда с углем.

Главные тезисы

  • В результате аварии на железной дороге на юго-востоке России столкнулись два грузовых поезда с углем, что повлекло столкновение 42 вагонов.
  • Российская прокуратура заявляет об отсутствии угрозы для экологии в результате аварии и принимает меры по проверке безопасности движения на железных дорогах.
  • В параллельном происшествии в Ульяновске на российской территории взрыв разрушил железнодорожное полотно, что привело к усложнению логистики врага, как утверждают украинские разведчики.
  • Украинская разведка также сообщает о других случаях ослабления объектов логистики врага, используемого для ведения войны против Украины.
  • Ситуация свидетельствует о продолжении геноцидной войны России против Украины, и обещание справедливое возмездие за каждое военное преступление, как заявляют украинские разведчики.

В России сошли с рельсов вагоны с углем

Как отмечают росСМИ, авария произошла утром в Забайкальском крае. Произошло столкновение двух грузовых поездов с углем.

В результате аварии 42 вагона сошли с рельсов: 35 вагонов из первого поезда и семь из второго.

Российская прокуратура утверждает, что якобы угрозы экологии нет, которые и пострадали. Движение полностью прекратили в обоих направлениях.

На место выехал Могочинский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа. Могочинской транспортной прокуратурой организована проверка выполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, — заявили в прокуратуре.

В российском Ульяновске взорвали железную дорогу

Как сообщает Главное управление разведки Украины, это еще один удар по логистике врага.

14 декабря 2024 года в ульяновске на россии взрыв разрушил железнодорожное полотно ― военная логистика оккупационной армии РФ испытала очередное осложнение — говорится в сообщении ГУР.

Согласно данным украинских разведчиков, взрыв прогремел в железнодорожном районе Ульяновска, на линии недалеко от реки Свиага — в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода.

ГУР также напоминает о том, что 11 декабря в Брянске сгорело два магистральных тепловоза государства-агрессора.

Процесс ослабления объектов логистики, используемых россией для ведения геноцидной войны против Украины, продолжается. ГУР МО Украины напоминает ― за каждое военное преступление будет справедливое возмездие! — отмечают украинские разведчики.

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