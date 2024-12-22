У Росії десятки вагонів з вугіллям зійшли з рейок — фото

22 грудня на залізниці на південному сході Росії сталася аварія. Зокрема там зіткнулися два вантажні потяги з вугіллям.
Головні тези:
- У результаті аварії на залізниці на південному сході Росії зіткнулися два вантажні потяги з вугіллям, що спричинило зіткнення 42 вагонів.
- Російська прокуратура заявляє про відсутність загрози для екології внаслідок аварії та вживає заходи для перевірки безпеки руху на залізницях.
- У паралельній події в Ульяновську на російській території вибух зруйнував залізничне полотно, що призвело до ускладнення логістики ворога, як стверджують українські розвідники.
- Українська розвідка також повідомляє про інші випадки послаблення об'єктів логістики ворога, який використовується для ведення війни проти України.
- Ситуація свідчить про продовження геноцидної війни Росії проти України, та обіцянку справедливу відплату за кожен воєнний злочин, як заявляють українські розвідники.
У Росії зійшли з рейок вагони з вугіллям
Як зазначають росЗМІ, аварія сталася зранку у Забайкальському краї. Сталося зіткнення двох вантажних потягів з вугіллям.
Внаслідок аварії 42 вагони зійшли з рейок: 35 вагонів з першого потяга та сім з другого.
Російська прокуратура стверджує, що нібито загрози екології немає, які й постраждалих. Рух повністю припинили в обох напрямках.
У російському Ульяновську підірвали залізницю
Як повідомляє Головне управління розвідки України, це ще один удар по логістиці ворога.
Згідно з даними українських розвідників, вибух прогримів у залізничному районі Ульяновска, на лінії неподалік річки Свіяґа — за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновского моторного заводу.
ГУР також нагадує про те, що 11 грудня у Брянску згоріло два магістральних тепловози держави-агресора.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-