У Росії десятки вагонів з вугіллям зійшли з рейок — фото
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У Росії десятки вагонів з вугіллям зійшли з рейок — фото

У Росії десятки вагонів з вугіллям зійшли з рейок — фото
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Джерело:  online.ua

22 грудня на залізниці на південному сході Росії сталася аварія. Зокрема там зіткнулися два вантажні потяги з вугіллям.

Головні тези:

  • У результаті аварії на залізниці на південному сході Росії зіткнулися два вантажні потяги з вугіллям, що спричинило зіткнення 42 вагонів.
  • Російська прокуратура заявляє про відсутність загрози для екології внаслідок аварії та вживає заходи для перевірки безпеки руху на залізницях.
  • У паралельній події в Ульяновську на російській території вибух зруйнував залізничне полотно, що призвело до ускладнення логістики ворога, як стверджують українські розвідники.
  • Українська розвідка також повідомляє про інші випадки послаблення об'єктів логістики ворога, який використовується для ведення війни проти України.
  • Ситуація свідчить про продовження геноцидної війни Росії проти України, та обіцянку справедливу відплату за кожен воєнний злочин, як заявляють українські розвідники.

У Росії зійшли з рейок вагони з вугіллям

Як зазначають росЗМІ, аварія сталася зранку у Забайкальському краї. Сталося зіткнення двох вантажних потягів з вугіллям.

Внаслідок аварії 42 вагони зійшли з рейок: 35 вагонів з першого потяга та сім з другого.

Російська прокуратура стверджує, що нібито загрози екології немає, які й постраждалих. Рух повністю припинили в обох напрямках.

На місце виїхав Могочинський транспортний прокурор, слідчо-оперативна група. Могочинською транспортною прокуратурою організовано перевірку виконання законодавства про безпеку руху та експлуатації залізничного транспорту. За наявності підстав буде вжито комплекс заходів прокурорського реагування, — заявили в прокуратурі.

У російському Ульяновську підірвали залізницю

Як повідомляє Головне управління розвідки України, це ще один удар по логістиці ворога.

14 грудня 2024 року в ульяновску на росії вибух зруйнував залізничне полотно ― військова логістика окупаційної армії рф зазнала чергового ускладенення — йдеться в повідомленні ГУР.

Згідно з даними українських розвідників, вибух прогримів у залізничному районі Ульяновска, на лінії неподалік річки Свіяґа — за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновского моторного заводу.

ГУР також нагадує про те, що 11 грудня у Брянску згоріло два магістральних тепловози держави-агресора.

Процес послаблення об’єктів логістики, що їх росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває. ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата! — наголошують українські розвідники.

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