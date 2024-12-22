У Росії десятки вагонів з вугіллям зійшли з рейок — фото

22 грудня на залізниці на південному сході Росії сталася аварія. Зокрема там зіткнулися два вантажні потяги з вугіллям.

У Росії зійшли з рейок вагони з вугіллям

Як зазначають росЗМІ, аварія сталася зранку у Забайкальському краї. Сталося зіткнення двох вантажних потягів з вугіллям.

Внаслідок аварії 42 вагони зійшли з рейок: 35 вагонів з першого потяга та сім з другого.

Російська прокуратура стверджує, що нібито загрози екології немає, які й постраждалих. Рух повністю припинили в обох напрямках.

На місце виїхав Могочинський транспортний прокурор, слідчо-оперативна група. Могочинською транспортною прокуратурою організовано перевірку виконання законодавства про безпеку руху та експлуатації залізничного транспорту. За наявності підстав буде вжито комплекс заходів прокурорського реагування, — заявили в прокуратурі. Поширити

У російському Ульяновську підірвали залізницю

Як повідомляє Головне управління розвідки України, це ще один удар по логістиці ворога.

14 грудня 2024 року в ульяновску на росії вибух зруйнував залізничне полотно ― військова логістика окупаційної армії рф зазнала чергового ускладенення — йдеться в повідомленні ГУР. Поширити

Згідно з даними українських розвідників, вибух прогримів у залізничному районі Ульяновска, на лінії неподалік річки Свіяґа — за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновского моторного заводу.

ГУР також нагадує про те, що 11 грудня у Брянску згоріло два магістральних тепловози держави-агресора.