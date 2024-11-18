Партизани влаштували диверсію на залізниці біля окупованого РФ Маріуполя

Українські партизани вивели з ладу залізничну ділянку на окупованій території біля Маріуполя, що призвело до зіткнення двох локомотивів. Цю лінію російські окупанти намагаються з’єднати з РФ.
Головні тези:
- Партизани пошкодили залізничну колію на окупованій території біля Маріуполя, спричинивши зіткнення локомотивів та пошкодження ліній електропередач.
- Окупанти намагалися з’єднати залізницю на окупованій території з російською залізничною мережею, що виявилося частиною їхніх логістичних планів.
- Військово-Морські Сили України успішно нейтралізували сховища з боєприпасами російських окупантів поблизу Маріуполя, призначені для застосування на території України.
- Дана диверсія та удар по сховищах є частиною активної протидії окупації тимчасово окупованих територій та зриву логістичних планів окупантів.
Що відомо про нову диверсію українських партизанів
Як повідомляє Маріупольська міська рада, партизани пошкодили залізничну колію на перегоні між станціями Кальчик і Маловодне в північній частині Маріупольського району.
Через це два локомотиви зіштовхнулися, а також було пошкоджено лінії електропередач.
До слова, російські війська розпочали укладати нову залізничну гілку в районі села Маловодне ще у травні цього року.
Метою окупантів було з’єднання нової ділянки з українською залізничною лінією "Маріуполь-Волноваха" для подальшого інтегрування її до російської залізничної мережі.
ВМС ЗСУ знищили російські сховища з боєприпасами біля Маріуполя
Як вдалося дізнатися українським воїнам, у результаті атаки вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тони боєприпасів, які російські окупанти активно накопичували для застосування на території України.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-