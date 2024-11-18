Партизаны устроили диверсию на железной дороге возле оккупированного РФ Мариуполя

Украинские партизаны вывели из строя железнодорожный участок на оккупированной территории возле Мариуполя, что привело к столкновению двух локомотивов. Эту линию российские оккупанты пытаются соединить с РФ.

Что известно о новой диверсии украинских партизан

Как сообщает Мариупольский городской совет, партизаны повредили железнодорожный путь на перегоне между станциями Кальчик и Маловодное в северной части Мариупольского района.

Из-за этого два локомотива столкнулись, а также повреждены линии электропередач.

Фото — t.me/mariupolrada

К слову, российские войска начали укладывать новую железнодорожную ветку в районе села Маловодное еще в мае этого года.

Целью окупантов было соединение нового участка с украинской железнодорожной линией "Мариуполь-Волноваха" для дальнейшего интегрирования его в российскую железнодорожную сеть.

Эта диверсия демонстрирует активное противодействие партизан на временно оккупированных территориях, направленное на срыв логистических планов оккупантов. Поделиться

ВМС ВСУ уничтожили российские хранилища с боеприпасами у Мариуполя

На днях подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по обнаруженным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя, — говорится в сообщении. Поделиться

Как удалось узнать украинским воинам, в результате атаки удалось уничтожить как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые российские оккупанты активно накапливали для применения на территории Украины.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua