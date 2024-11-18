Партизаны устроили диверсию на железной дороге возле оккупированного РФ Мариуполя
Категория
Проиcшествия
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Партизаны устроили диверсию на железной дороге возле оккупированного РФ Мариуполя

Партизаны устроили диверсию на железной дороге возле оккупированного РФ Мариуполя
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Источник:  Спротив

Украинские партизаны вывели из строя железнодорожный участок на оккупированной территории возле Мариуполя, что привело к столкновению двух локомотивов. Эту линию российские оккупанты пытаются соединить с РФ.

Главные тезисы

  • Украинские партизаны атаковали железнодорожный участок на оккупированной территории возле Мариуполя, вызвав столкновение локомотивов и повреждение электропередач.
  • Диверсия стала частью активного противодействия оккупации и срыва логистических планов российских оккупантов, которые пытались соединить железную дорогу с РФ.
  • ВМС Украины успешно уничтожили хранилища с боеприпасами российских оккупантов вблизи Мариуполя, предназначенные для применения на территории Украины.
  • Диверсия украинских партизан и удар по хранилищам являются частью систематического противодействия оккупации и демонстрируют решимость украинских вооруженных сил.

Что известно о новой диверсии украинских партизан

Как сообщает Мариупольский городской совет, партизаны повредили железнодорожный путь на перегоне между станциями Кальчик и Маловодное в северной части Мариупольского района.

Из-за этого два локомотива столкнулись, а также повреждены линии электропередач.

Фото — t.me/mariupolrada

К слову, российские войска начали укладывать новую железнодорожную ветку в районе села Маловодное еще в мае этого года.

Целью окупантов было соединение нового участка с украинской железнодорожной линией "Мариуполь-Волноваха" для дальнейшего интегрирования его в российскую железнодорожную сеть.

Эта диверсия демонстрирует активное противодействие партизан на временно оккупированных территориях, направленное на срыв логистических планов оккупантов.

ВМС ВСУ уничтожили российские хранилища с боеприпасами у Мариуполя

На днях подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по обнаруженным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя, — говорится в сообщении.

Как удалось узнать украинским воинам, в результате атаки удалось уничтожить как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые российские оккупанты активно накапливали для применения на территории Украины.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе! Итого к Победе! Слава Украине!

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