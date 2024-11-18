Партизаны устроили диверсию на железной дороге возле оккупированного РФ Мариуполя

Украинские партизаны вывели из строя железнодорожный участок на оккупированной территории возле Мариуполя, что привело к столкновению двух локомотивов. Эту линию российские оккупанты пытаются соединить с РФ.
Главные тезисы
- Украинские партизаны атаковали железнодорожный участок на оккупированной территории возле Мариуполя, вызвав столкновение локомотивов и повреждение электропередач.
- Диверсия стала частью активного противодействия оккупации и срыва логистических планов российских оккупантов, которые пытались соединить железную дорогу с РФ.
- ВМС Украины успешно уничтожили хранилища с боеприпасами российских оккупантов вблизи Мариуполя, предназначенные для применения на территории Украины.
- Диверсия украинских партизан и удар по хранилищам являются частью систематического противодействия оккупации и демонстрируют решимость украинских вооруженных сил.
Что известно о новой диверсии украинских партизан
Как сообщает Мариупольский городской совет, партизаны повредили железнодорожный путь на перегоне между станциями Кальчик и Маловодное в северной части Мариупольского района.
Из-за этого два локомотива столкнулись, а также повреждены линии электропередач.
К слову, российские войска начали укладывать новую железнодорожную ветку в районе села Маловодное еще в мае этого года.
Целью окупантов было соединение нового участка с украинской железнодорожной линией "Мариуполь-Волноваха" для дальнейшего интегрирования его в российскую железнодорожную сеть.
ВМС ВСУ уничтожили российские хранилища с боеприпасами у Мариуполя
Как удалось узнать украинским воинам, в результате атаки удалось уничтожить как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые российские оккупанты активно накапливали для применения на территории Украины.
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