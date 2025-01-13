У російській Бурятії понад 20 вагонів зійшли з колії — фото

У Бурятії з рейок зійшли десятки вагонів вантажного потяга, що спричинило значні пошкодження залізничної інфраструктури. Причина наразі невідома.

У Бурятії понад 20 вагонів потягу зійшли з колії

Як повідомили в МНС регіону, аварія сталася біля станції Ангаракан у Муйському районі. Внаслідок сходження вагонів пошкоджено:

250 метрів залізничної колії;

три опори;

100 метрів контактної мережі.

Для відновлення пошкоджень залучено понад 200 фахівців і два спеціальні ремонтні потяги.

Через аварію було затримано низку інших потягів. За попередньою інформацією, постраждалих серед людей немає. Водночас за фактом інциденту порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху на транспорті.

ГУР влаштувало диверсію на російській залізниці під Москвою

Про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

27 грудня о першій ночі на залізничній станції Воскресенськ Московської області стався вибух, який знищив вагони вантажного поїзда. РФ використовувала їх для забезпечення логістики своєї армії.

Масштаб завданих збитків встановлюється.