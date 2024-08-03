В российской Бурятии прорвало дамбу на Хонхолойском водохранилище — видео

3 августа в России произошло новое наводнение. На Хонхолойском водохранилище прорвало дамбу, вода стремительно затапливает местные селения.
Главные тезисы
- Прорыв дамбы на Хонхолойском водохранилище в Бурятии вызвал новое наводнение и эвакуацию жителей.
- Несмотря на отсутствие волнового влияния на сегодняшний день, продолжается нарастание паводковой ситуации.
- РосСМИ сообщают о быстром подъеме уровня воды в различных регионах, вызывая разрушения и угрозы безопасности.
В Бурятии очередное наводнение: затоплены несколько населенных пунктов
Днем "большая вода" подступила к Новоильинску, где затоплены дома и уничтожены огороды.
На этой территории введен режим чрезвычайной ситуации.
Хонхолойская дамба прорвана. Там запаса сегодня площадей близлежащих ландшафтных достаточно, около шести километров до ближайшего населенного пункта. Поэтому волнового влияния пока не прогнозируем, но в то же время сегодня продолжается подъем воды, продолжается нарастание паводковой ситуации, — сообщают местные ресурсы.
В настоящее время идет эвакуация населения, уже подготовлены пункты временного размещения.
Россия продолжает уходить под воду
Как сообщают российские СМИ 15 апреля, только в течение двух последних дней вода смыла 2 моста.
Деревянный мост, установленный на реке Тобол в селе Темляково, несло течением в Курган.
Кроме того, отмечается, что в селе Лаптево сорвало понтонный мост, его пытаются извлечь из воды сотрудники МЧС.
В МЧС России предупреждают, что в реке Тобол будет происходить интенсивный рост уровня воды до 80 см.
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