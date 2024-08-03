У російській Бурятії прорвало дамбу на Хонхолойському водосховищі — відео

3 серпня у Росії сталася нова повінь. На Хонхолойському водосховищі прорвало дамбу, вода стрімко затоплює місцеві селища.

У Бурятії чергова повінь: затоплено кілька населених пунктів

Вдень “велика вода” підступила до Новоільїнська, де затоплено будинки та знищено городи.

На цій території запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Хонхолойська дамба прорвана. Там запас сьогодні площ прилеглих ландшафтних достатньо, близько шести кілометрів до найближчого населеного пункту. Тому хвильового впливу поки що не прогнозуємо, але водночас сьогодні, зараз продовжується підйом води, продовжується наростання паводкової ситуації, — повідомляють місцеві ресурси.

Наразі триває евакуація населення, вже підготовлені пункти тимчасового розміщення.

А поблизу села Хонхолою утворилася промоїна, яка перетинає федеральну трасу на мосту між 587 та 588 км. На об'їзній дорозі від Микільська через Тугнуй йдуть сильні переливи води через полотно. Є ризик перевороту, з'їзду до кювету. Поширити

Росія продовжує йти під воду

Як повідомляють російські ЗМІ 15 квітня, лише протягом двох останніх днів вода змила 2 мости.

Дерев'яний міст, який був встановлений на річці Тобол у селі Темляково, несло течією до міста Курган.

Окрім того, наголошується, що в селі Лаптєво зірвало понтонний міст, його намагаються дістати з води співробітники МНС.

Вода прибуває дуже швидко − тільки за останню добу рівень води в річці Тобол біля Кургану піднявся на 140 см, до 631 см. Жителів регіону закликали негайно залишити підтоплені території. Поширити

У МНС Росії попереджають, що в річці Тобол буде відбуватися інтенсивне зростання рівня води до 80 см.