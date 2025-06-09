В российской Казани раздаются взрывы и разгорается пожар — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российской Казани раздаются взрывы и разгорается пожар — видео

пожар
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Источник:  online.ua

В Казани утром 9 июня произошел большой пожар в Кировском районе, предварительно горит лакокрасочный цех.

Главные тезисы

  • В Казани на утро 9 июня произошел пожар в Кировском районе, предположительно в лакокрасочном цехе или пороховом заводе.
  • Социальные сети заполнились видеозаписями местных жителей, показывающими масштабы происшествия с густым черным дымом.

В Казани масштабно пылает и взрывается производство

Местные жители публикуют в соцсетях множество видео, на которых виден густой чёрный дым.

Одна из очевидцев говорит, что «не только горит, и по звукам даже будто что-то взрывается».

Местное издание KAZAN FIRST пишет, что горит лакокрасочный цех.

Однако некоторые медиа считают, что дронами был атакован "Казанский государственный казенный пороховый завод".

Это одно из ключевых оборонных предприятий России, производящее порохи и метательные заряды для артиллерии, ракет ("Калибр", "Искандер") и авиации.

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