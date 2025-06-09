В российской Казани раздаются взрывы и разгорается пожар — видео

В Казани утром 9 июня произошел большой пожар в Кировском районе, предварительно горит лакокрасочный цех.
Главные тезисы
- В Казани на утро 9 июня произошел пожар в Кировском районе, предположительно в лакокрасочном цехе или пороховом заводе.
- Социальные сети заполнились видеозаписями местных жителей, показывающими масштабы происшествия с густым черным дымом.
В Казани масштабно пылает и взрывается производство
Местные жители публикуют в соцсетях множество видео, на которых виден густой чёрный дым.
Одна из очевидцев говорит, что «не только горит, и по звукам даже будто что-то взрывается».
Местное издание KAZAN FIRST пишет, что горит лакокрасочный цех.
Это одно из ключевых оборонных предприятий России, производящее порохи и метательные заряды для артиллерии, ракет ("Калибр", "Искандер") и авиации.
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