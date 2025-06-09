В российской Казани раздаются взрывы и разгорается пожар — видео

В Казани утром 9 июня произошел большой пожар в Кировском районе, предварительно горит лакокрасочный цех.

В Казани масштабно пылает и взрывается производство

Местные жители публикуют в соцсетях множество видео, на которых виден густой чёрный дым.

Одна из очевидцев говорит, что «не только горит, и по звукам даже будто что-то взрывается».

Местное издание KAZAN FIRST пишет, что горит лакокрасочный цех.

Однако некоторые медиа считают, что дронами был атакован "Казанский государственный казенный пороховый завод". Поделиться

Это одно из ключевых оборонных предприятий России, производящее порохи и метательные заряды для артиллерии, ракет ("Калибр", "Искандер") и авиации.