У російській Казані лунають вибухи і палає пожежа — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У російській Казані лунають вибухи і палає пожежа — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

У Казані вранці 9 червня сталася велика пожежа у Кіровському районі, попередньо, горить лакофарбовий цех. Хоча деякі медіа зазначають, що вибухає пороховий завод.

Головні тези:

  • У Казані в Кіровському районі виникла велика пожежа, можливо, у лакофарбовому цеху або на пороховому заводі.
  • Місцеві мешканці поширюють в соцмережах безліч відео з пожежі та вибухів, що супроводжується густим чорним димом.

У Казані масштабно палає та вибухає виробництво

Місцеві жителі публікують у соцмережах безліч відео, на яких видно густий чорний дим.

Одна з очевидців каже, що «не лише горить, і за звуками навіть наче щось вибухає».

Місцеве видання KAZAN FIRST пише, що горить лакофарбовий цех.

Проте деякі медіа вважають, що дронами було атаковано "Казанський державний казенний пороховий завод".

Це одне з ключових оборонних підприємств Росії, що виробляє порохи та метальні заряди для артилерії, ракет ("Калібр", "Іскандер") та авіації.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нічна "бавовна". Дрони атакували Москву, 6 областей Росії та окупований Крим
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У кількох областях Росії та окупованому Криму лунала гучна "бавовна" — відео
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потужна "бавовна" накрила нафтобазу в Енгельсі — відео
"Бавовна" в Енгельсі - перші подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?