У російській Казані лунають вибухи і палає пожежа — відео

У Казані вранці 9 червня сталася велика пожежа у Кіровському районі, попередньо, горить лакофарбовий цех. Хоча деякі медіа зазначають, що вибухає пороховий завод.

У Казані масштабно палає та вибухає виробництво

Місцеві жителі публікують у соцмережах безліч відео, на яких видно густий чорний дим.

Одна з очевидців каже, що «не лише горить, і за звуками навіть наче щось вибухає».

Місцеве видання KAZAN FIRST пише, що горить лакофарбовий цех.

Проте деякі медіа вважають, що дронами було атаковано "Казанський державний казенний пороховий завод". Поширити

Це одне з ключових оборонних підприємств Росії, що виробляє порохи та метальні заряди для артилерії, ракет ("Калібр", "Іскандер") та авіації.