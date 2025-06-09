У російській Казані лунають вибухи і палає пожежа — відео

У Казані вранці 9 червня сталася велика пожежа у Кіровському районі, попередньо, горить лакофарбовий цех. Хоча деякі медіа зазначають, що вибухає пороховий завод.
Головні тези:
- У Казані в Кіровському районі виникла велика пожежа, можливо, у лакофарбовому цеху або на пороховому заводі.
- Місцеві мешканці поширюють в соцмережах безліч відео з пожежі та вибухів, що супроводжується густим чорним димом.
У Казані масштабно палає та вибухає виробництво
Місцеві жителі публікують у соцмережах безліч відео, на яких видно густий чорний дим.
Одна з очевидців каже, що «не лише горить, і за звуками навіть наче щось вибухає».
Місцеве видання KAZAN FIRST пише, що горить лакофарбовий цех.
Це одне з ключових оборонних підприємств Росії, що виробляє порохи та метальні заряди для артилерії, ракет ("Калібр", "Іскандер") та авіації.
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