В российском Кстово горит НПЗ после атаки дронов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

НПЗ
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Ударные дроны в ночь роты 5 апреля атаковали ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.

НПЗ в Кстово горит после атаки дронов

Об этом свидетельствует система мониторинга обнаружения пожаров NASA сервиса FIRMS.

Пожар зафиксирован на значительной части нефтеперерабатывающего завода в 2 часа ночи, когда местные жители сообщали об атаке дронов на объект.

Позже, согласно фото- и видеоматериалам, на территории завода начался пожар, сопровождавшийся сильным горением и заревом в небе.

Уже к утру местные наблюдали поднятие в воздух густого темного дыма. Стоит отметить, что ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" — один из крупнейших НПЗ бензинового профиля в РФ.

Предприятие выпускает более 50 наименований товарной нефтепродукции, а основные направления — моторные топлива, битумы и парафин, каталитический крекинг, товарно-сырьевое производство и обслуживание технологических установок.

Комплекс переработки нефтяных остатков на этом НПЗ введен в эксплуатацию в 2022 году; его мощность по сырью — 2,1 млн т в год.

Установка изомеризации ПЕНЕКС имеет расчетную мощность 800 тыс. т в год по сырью. Это важно для производства высокооктановых компонентов бензина.

Предприятие находится на расстоянии около 800 км от государственной границы Украины. Несмотря на такое расстояние, он уже неоднократно подвергался атакам беспилотниками.

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
бавовна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?