В российском Кстово горит НПЗ после атаки дронов — видео

Ударные дроны в ночь роты 5 апреля атаковали ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.

НПЗ в Кстово горит после атаки дронов

Об этом свидетельствует система мониторинга обнаружения пожаров NASA сервиса FIRMS.

Пожар зафиксирован на значительной части нефтеперерабатывающего завода в 2 часа ночи, когда местные жители сообщали об атаке дронов на объект.

Позже, согласно фото- и видеоматериалам, на территории завода начался пожар, сопровождавшийся сильным горением и заревом в небе.

Уже к утру местные наблюдали поднятие в воздух густого темного дыма. Стоит отметить, что ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" — один из крупнейших НПЗ бензинового профиля в РФ.

Предприятие выпускает более 50 наименований товарной нефтепродукции, а основные направления — моторные топлива, битумы и парафин, каталитический крекинг, товарно-сырьевое производство и обслуживание технологических установок.

Комплекс переработки нефтяных остатков на этом НПЗ введен в эксплуатацию в 2022 году; его мощность по сырью — 2,1 млн т в год.

Установка изомеризации ПЕНЕКС имеет расчетную мощность 800 тыс. т в год по сырью. Это важно для производства высокооктановых компонентов бензина.