В российском Кстово горит НПЗ после атаки дронов — видео

Ударные дроны в ночь роты 5 апреля атаковали ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.
Главные тезисы
- В городе Кстово Нижегородской области произошел пожар на НПЗ ООО “ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез” в результате атаки дронов.
- Система мониторинга обнаружения пожаров NASA сервиса FIRMS зафиксировала пожар на значительной части нефтеперерабатывающего завода, вызванного атакой ночью.
НПЗ в Кстово горит после атаки дронов
Об этом свидетельствует система мониторинга обнаружения пожаров NASA сервиса FIRMS.
Позже, согласно фото- и видеоматериалам, на территории завода начался пожар, сопровождавшийся сильным горением и заревом в небе.
Уже к утру местные наблюдали поднятие в воздух густого темного дыма. Стоит отметить, что ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" — один из крупнейших НПЗ бензинового профиля в РФ.
Предприятие выпускает более 50 наименований товарной нефтепродукции, а основные направления — моторные топлива, битумы и парафин, каталитический крекинг, товарно-сырьевое производство и обслуживание технологических установок.
Установка изомеризации ПЕНЕКС имеет расчетную мощность 800 тыс. т в год по сырью. Это важно для производства высокооктановых компонентов бензина.
Предприятие находится на расстоянии около 800 км от государственной границы Украины. Несмотря на такое расстояние, он уже неоднократно подвергался атакам беспилотниками.
