У російському Кстово горить НПЗ після атаки дронів — відео

Ударні дрони у ніч роти 5 квітня атакували ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області.

НПЗ у Кстово горить після атаки дронів

Про це свідчить система моніторингу з виявлення пожеж NASA сервісу FIRMS.

Пожежа зафіксована на значній частині нафтопереробного заводу о 2 годині ночі, коли місцеві жителі повідомляли про атаку дронів на об'єкт.

Пізніше, відповідно до фото- та відеоматеріалів, на території заводу розпочалась пожежа, яка супроводжувалась сильним горінням та загравою у небі.

Вже під ранок місцеві спостерігали підняття у повітря густого темного диму. Варто зауважити, що ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» — один із найбільших НПЗ бензинового профілю в РФ.

Підприємство випускає понад 50 найменувань товарної нафтопродукції, а основні напрями — моторні палива, бітуми й парафін, каталітичний крекінг, товарно-сировинне виробництво та обслуговування технологічних установок.

Комплекс переробки нафтових залишків на цьому НПЗ введено в експлуатацію у 2022 році; його потужність за сировиною — 2,1 млн т на рік.

Установка ізомеризації «ПЕНЕКС» має розрахункову потужність 800 тис. т на рік за сировиною. Це важливо для виробництва високооктанових компонентів бензину.