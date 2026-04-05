У російському Кстово горить НПЗ після атаки дронів — відео
Джерело:  online.ua

Ударні дрони у ніч роти 5 квітня атакували ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області.

Головні тези:

  • Система моніторингу NASA підтвердила пожежу на НПЗ у Кстово після атаки дронів вночі.
  • НПЗ ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» є одним з найбільших у Росії, випускає понад 50 найменувань нафтопродукції.

Про це свідчить система моніторингу з виявлення пожеж NASA сервісу FIRMS.

Пожежа зафіксована на значній частині нафтопереробного заводу о 2 годині ночі, коли місцеві жителі повідомляли про атаку дронів на об’єкт.

Пізніше, відповідно до фото- та відеоматеріалів, на території заводу розпочалась пожежа, яка супроводжувалась сильним горінням та загравою у небі.

Вже під ранок місцеві спостерігали підняття у повітря густого темного диму. Варто зауважити, що ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» — один із найбільших НПЗ бензинового профілю в РФ.

Підприємство випускає понад 50 найменувань товарної нафтопродукції, а основні напрями — моторні палива, бітуми й парафін, каталітичний крекінг, товарно-сировинне виробництво та обслуговування технологічних установок.

Комплекс переробки нафтових залишків на цьому НПЗ введено в експлуатацію у 2022 році; його потужність за сировиною — 2,1 млн т на рік.

Установка ізомеризації «ПЕНЕКС» має розрахункову потужність 800 тис. т на рік за сировиною. Це важливо для виробництва високооктанових компонентів бензину.

Підприємство розташоване на відстані близько 800 км від державного кордону України. Попри таку відстань, він уже неодноразово зазнавав атак безпілотниками.

