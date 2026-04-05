У російському Кстово горить НПЗ після атаки дронів — відео

Ударні дрони у ніч роти 5 квітня атакували ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області.
Головні тези:
- Система моніторингу NASA підтвердила пожежу на НПЗ у Кстово після атаки дронів вночі.
- НПЗ ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» є одним з найбільших у Росії, випускає понад 50 найменувань нафтопродукції.
НПЗ у Кстово горить після атаки дронів
Про це свідчить система моніторингу з виявлення пожеж NASA сервісу FIRMS.
Пізніше, відповідно до фото- та відеоматеріалів, на території заводу розпочалась пожежа, яка супроводжувалась сильним горінням та загравою у небі.
Вже під ранок місцеві спостерігали підняття у повітря густого темного диму. Варто зауважити, що ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» — один із найбільших НПЗ бензинового профілю в РФ.
Підприємство випускає понад 50 найменувань товарної нафтопродукції, а основні напрями — моторні палива, бітуми й парафін, каталітичний крекінг, товарно-сировинне виробництво та обслуговування технологічних установок.
Установка ізомеризації «ПЕНЕКС» має розрахункову потужність 800 тис. т на рік за сировиною. Це важливо для виробництва високооктанових компонентів бензину.
Підприємство розташоване на відстані близько 800 км від державного кордону України. Попри таку відстань, він уже неодноразово зазнавав атак безпілотниками.
