В российском Магадане горит склад автозапчастей — видео

Утром 7 января российское МЧС сообщило о пожаре склада автозапчастей в Магадане.

В российском Магадане горит склад автозапчастей

Горит склад автозапчастей на 750 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, – говорится в сообщении. Поделиться

На Брянщине горел радиозавод "Стрела"

28 декабря масштабный пожар произошел в Брянской области России. Пропагандисты обвиняют ВСУ в обстрелах радиозавода "Стрела".

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

"Журналисты" РФ заявляют, что радиозавод в Суземке якобы подвергся обстрелу.

В результате инцидента якобы пострадал один человек – 45-летняя женщина. В сети пишут, что ее госпитализировали.

Следует отметить, что Украина пока никак не комментировала эту информацию и не реагировала на публикации пропагандистов.