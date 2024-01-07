У російському Магадані палає склад автозапчастин — відео

Вранці 7 січня російське МНС повідомило про пожежу складу автозапчастин у Магадані.
У російському Магадані палає склад автозапчастин
На Брянщині горів радіозавод “Стріла”
28 грудня масштабна пожежа сталася у Брянській області Росії. Пропагандисти звинувачують ЗСУ в обстрілах радіозаводу “Стріла”.
Про це пишуть російські Телеграм-канали.
“Журналісти” РФ заявляють, що радіозавод у Суземці нібито зазнав обстрілу.
Внаслідок інциденту нібито постраждала одна людина – 45-річна жінка. У мережі пишуть, що її госпіталізували.
Варто зауважити, що Україна поки що ніяк не коментувала цю інформацію і не реагувала на публікації пропагандистів.
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