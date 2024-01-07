У російському Магадані палає склад автозапчастин — відео

Вранці 7 січня російське МНС повідомило про пожежу складу автозапчастин у Магадані.

У російському Магадані палає склад автозапчастин

Горить склад автозапчастин на 750 квадратних метрах. За попередньою інформацією, постраждалих немає, - говориться в повідомленні. Поширити

На Брянщині горів радіозавод “Стріла”

28 грудня масштабна пожежа сталася у Брянській області Росії. Пропагандисти звинувачують ЗСУ в обстрілах радіозаводу “Стріла”.

Про це пишуть російські Телеграм-канали.

“Журналісти” РФ заявляють, що радіозавод у Суземці нібито зазнав обстрілу.

Внаслідок інциденту нібито постраждала одна людина – 45-річна жінка. У мережі пишуть, що її госпіталізували.

Варто зауважити, що Україна поки що ніяк не коментувала цю інформацію і не реагувала на публікації пропагандистів.