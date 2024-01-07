У російському Магадані палає склад автозапчастин — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

У російському Магадані палає склад автозапчастин — відео

пожежа
Read in English
Джерело:  online.ua

Вранці 7 січня російське МНС повідомило про пожежу складу автозапчастин у Магадані.

У російському Магадані палає склад автозапчастин

Горить склад автозапчастин на 750 квадратних метрах. За попередньою інформацією, постраждалих немає, - говориться в повідомленні.

На Брянщині горів радіозавод “Стріла”

28 грудня масштабна пожежа сталася у Брянській області Росії. Пропагандисти звинувачують ЗСУ в обстрілах радіозаводу “Стріла”.

Про це пишуть російські Телеграм-канали.

“Журналісти” РФ заявляють, що радіозавод у Суземці нібито зазнав обстрілу.

Внаслідок інциденту нібито постраждала одна людина – 45-річна жінка. У мережі пишуть, що її госпіталізували.

Варто зауважити, що Україна поки що ніяк не коментувала цю інформацію і не реагувала на публікації пропагандистів.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія палає. Удвічі більше пожеж сталося у РФ у 2023 році
Пожежа на Новошахтинському НПЗ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Нова бавовна у Москві. Потужно палає Електрозавод — відео
Пожежа у Москві
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
В окупованому Донецьку після удару палає нафтобаза — фото
Донецьк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм