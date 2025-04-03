В российском Петрозаводске масштабно пылает судостроительный завод — видео
Категория
Проиcшествия
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В российском Петрозаводске масштабно пылает судостроительный завод — видео

Россия
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Источник:  online.ua

В Петрозаводске РФ 3 апреля загорелся Онежский судостроительный завод. Есть пострадавшие.

Главные тезисы

  • В Петрозаводске произошел масштабный пожар на Онежском судостроительном заводе, вызванный предварительно взрывом газового баллона.
  • По информации медиа, в результате пожара пострадали три человека, работавшие на заводе, два из которых находятся в тяжелом состоянии.
  • Возгорание охватило четвертый цех завода, где хранились емкости с горючими веществами, что спровоцировало быстрое распространение огня.

Масштабный пожар в Петрозаводске: что известно

Возгорание произошло в четвертом цехе Онежского судостроительно-судоремонтного завода, где хранятся емкости с горючими веществами.

По информации российских медиа, в результате пожара пострадали два человека. Вероятно, это сварщики, работавшие на заводе. Оба находятся в тяжелом состоянии.

Предварительная причина возгорания — взрыв газового баллона, спровоцировавшего пожар.

Позже глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о трех пострадавших.

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Категория
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