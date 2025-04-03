В российском Петрозаводске масштабно пылает судостроительный завод — видео

В Петрозаводске РФ 3 апреля загорелся Онежский судостроительный завод. Есть пострадавшие.
Главные тезисы
- В Петрозаводске произошел масштабный пожар на Онежском судостроительном заводе, вызванный предварительно взрывом газового баллона.
- По информации медиа, в результате пожара пострадали три человека, работавшие на заводе, два из которых находятся в тяжелом состоянии.
- Возгорание охватило четвертый цех завода, где хранились емкости с горючими веществами, что спровоцировало быстрое распространение огня.
Масштабный пожар в Петрозаводске: что известно
Возгорание произошло в четвертом цехе Онежского судостроительно-судоремонтного завода, где хранятся емкости с горючими веществами.
По информации российских медиа, в результате пожара пострадали два человека. Вероятно, это сварщики, работавшие на заводе. Оба находятся в тяжелом состоянии.
Предварительная причина возгорания — взрыв газового баллона, спровоцировавшего пожар.
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