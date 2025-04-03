У російському Петрозаводську масштабно палає суднобудівний завод — відео

У Петрозаводську РФ 3 квітня загорівся Онезький суднобудівний завод. Є постраждалі.
Головні тези:
- У Петрозаводську сталася масштабна пожежа на Онезькому суднобудівному заводі.
- За даними медіа, внаслідок пожежі постраждали троє людей, які працювали на заводі.
- Попередня причина займання — вибух газового балона, що призвело до поширення вогню на заводі.
Масштабна пожежа у Петрозаводську: що відомо
Займання сталося в четвертому цеху Онезького суднобудівно-судноремонтного заводу, де зберігаються ємності з горючими речовинами.
За інформацією російських медіа, внаслідок пожежі постраждали двоє людей. Імовірно, це зварювальники, які працювали на заводі. Обидва перебувають у тяжкому стані.
Попередня причина займання — вибух газового балона, який спровокував пожежу.
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