У російському Петрозаводську масштабно палає суднобудівний завод — відео
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У російському Петрозаводську масштабно палає суднобудівний завод — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

У Петрозаводську РФ 3 квітня загорівся Онезький суднобудівний завод. Є постраждалі.

Головні тези:

  • У Петрозаводську сталася масштабна пожежа на Онезькому суднобудівному заводі.
  • За даними медіа, внаслідок пожежі постраждали троє людей, які працювали на заводі.
  • Попередня причина займання — вибух газового балона, що призвело до поширення вогню на заводі.

Масштабна пожежа у Петрозаводську: що відомо

Займання сталося в четвертому цеху Онезького суднобудівно-судноремонтного заводу, де зберігаються ємності з горючими речовинами.

За інформацією російських медіа, внаслідок пожежі постраждали двоє людей. Імовірно, це зварювальники, які працювали на заводі. Обидва перебувають у тяжкому стані.

Попередня причина займання — вибух газового балона, який спровокував пожежу.

Пізніше голова Карелії Артур Парфєнчиков повідомив про трьох постраждалих.

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