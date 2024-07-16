По информации РосСМИ со ссылкой на представителей госдумы страны-агрессорки, при Сергее Шойге на посту главы минобороны объемы разворованных средств составили 11 триллионов рублей.

Что известно о хищении минобороны РФ во времена Шойгу

Отмечается, что в течение 2024 года на войну против Украины в минобороны РФ также планировали потратить 11 трлн. рублей, или 112 млрд долларов.

Озвучены страшные цифры кражи у минобороны при Шойге. Он и его доблестные подручные разных рангов и званий наворовали на 11 триллионов рублей, сообщают РосСМИ. Поделиться

Они также отметили, что данные данные якобы назвал специалист-математик при обсуждении проблем стратегического планирования в Госдуме.

Сергей Шойгу был министром обороны с 2012 по 2024 год, то есть 12 лет. Кстати, 10 лет в должности Шойгу пришлись на войну России с Украиной.

Сергей Шойгу

Через два дня после отставки Шойгу, 14 мая 2024 года, в России задержали главу управления кадров минобороны Юрия Кузнецова. Перед этим – заместителя министра обороны Тимура Иванова. Оба подозреваются в получении взятки.

Что известно о коррупции в минобороны РФ при Шойге

Кремлевские власти во главе с диктатором Владимиром Путиным пытаются имитировать борьбу с коррупцией в оборонных сферах для повышения доверия к военному руководству.

В течение долгих лет минобороны страны-агрессорки и другие оборонные ведомства подвергались коррупционному произволу, однако для повышения доверия к военному руководству кремлевский диктатор решил провести масштабные чистки.

Так, в прошлом месяце на пост главы минобороны РФ вместо Сергея Шойга был назначен приближенный к Путину экономист Андрей Белоусов.

С апреля этого года в России были произведены аресты пяти чиновников, среди которых заместитель главы минобороны страны-агрессорки.

ФСБ и Следком создали специальную следственную группу для искоренения коррупции в армии, готовя основу для новых арестов.

Несмотря на заявления Путина об активной борьбе с коррупцией, аналитики отмечают, что существенных изменений в схемах работы российских оборонных ведомств не происходит.