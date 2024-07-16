За інформацією РосЗМІ із посиланням на представників держдуми країни-агресорки, за часів Сергія Шойгу на посту глави міноборони обсяги розкрадених коштів склали 11 трильйонів рублів.

Що відомо про розкрадання міноборони РФ за часів Шойгу

Зазначається, що протягом 2024 року на війну проти України в міноборони РФ також планували витратити 11 трлн рублів, або 112 млрд доларів.

Озвучено страшні цифри крадіжки у міноборони при Шойгу. Він та його доблесні підручні різних рангів та звань накрали на 11 трильйонів рублів, - повідомляють РосЗМІ. Поширити

Вони також зауважили, що ці дані нібито назвав спеціаліст-математик під час обговорення проблем стратегічного планування в Держдумі.

Сєргій Шойгу був міністром оборони з 2012 по 2024 рік, тобто 12 років. До речі, 10 років на посаді Шойгу припали на війну Росії з Україною.

Сергій Шойгу

Через два дні після відставки Шойгу, 14 травня 2024 року в Росії затримали голову управління кадрів міноборони Юрія Кузнєцова. Перед цим – заступника міністра оборони Тимура Іванова. Обидвох підозрюють в отриманні хабаря.

Що відомо про корупцію в міноборони РФ за часів Шойгу

Кремлівська влада на чолі із диктатором Володимиром Путіним намагається імітувати боротьбу з корупцією в оборонні сфері для підвищення довіри до війського керівництва.

Протягом довгих років міноборони країни-агресорки та інші оборонні відомства потерпали від корупційного свавілля, однак для підвищення довіри до військового керівництва кремлівський диктатор вирішив провести масштабні чистки.

Так, минулого місяця на пост очільника міноборони РФ замість Сергія Шойгу було призначено наближенного до Путіна економіста Андрія Бєлоусова.

З квітня цього року в Росії було проведено арешти п'яти високопосадовців, серед яких заступник очільника міноборони країни-агресорки.

ФСБ і Слідком створили спеціальну слідчу групу для викорінення корупції в армії, готуючи підгрунття для нових арештів.

Попри заяви Путіна про активну боротьбу із корупцією, аналітики зазначають, що відчутних змін у схемах роботи російських оборонних відомств не відбувається.