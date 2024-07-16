За інформацією РосЗМІ із посиланням на представників держдуми країни-агресорки, за часів Сергія Шойгу на посту глави міноборони обсяги розкрадених коштів склали 11 трильйонів рублів.
Головні тези:
- Під час керівництва Сергія Шойгу обсяги розкрадених коштів у мінобороні РФ склали 11 трильйонів рублів.
- Шойгу та його підлеглі стали об'єктом розслідувань через підозри у хабарництві та отриманні хабарів.
- Кремлівська влада намагається імітувати боротьбу з корупцією в оборонній сфері для збільшення довіри до військового керівництва.
- Нове керівництво міноборони РФ проводить чистки та арешти, проте аналітики зауважують відсутність суттєвих змін у роботі оборонних відомств.
- РосЗМІ розголошує страшні цифри розкрадання та висловлює сумніви у дієвості боротьби з корупцією у сфері оборони РФ.
Що відомо про розкрадання міноборони РФ за часів Шойгу
Зазначається, що протягом 2024 року на війну проти України в міноборони РФ також планували витратити 11 трлн рублів, або 112 млрд доларів.
Вони також зауважили, що ці дані нібито назвав спеціаліст-математик під час обговорення проблем стратегічного планування в Держдумі.
Сєргій Шойгу був міністром оборони з 2012 по 2024 рік, тобто 12 років. До речі, 10 років на посаді Шойгу припали на війну Росії з Україною.
Через два дні після відставки Шойгу, 14 травня 2024 року в Росії затримали голову управління кадрів міноборони Юрія Кузнєцова. Перед цим – заступника міністра оборони Тимура Іванова. Обидвох підозрюють в отриманні хабаря.
Що відомо про корупцію в міноборони РФ за часів Шойгу
Кремлівська влада на чолі із диктатором Володимиром Путіним намагається імітувати боротьбу з корупцією в оборонні сфері для підвищення довіри до війського керівництва.
Протягом довгих років міноборони країни-агресорки та інші оборонні відомства потерпали від корупційного свавілля, однак для підвищення довіри до військового керівництва кремлівський диктатор вирішив провести масштабні чистки.
Так, минулого місяця на пост очільника міноборони РФ замість Сергія Шойгу було призначено наближенного до Путіна економіста Андрія Бєлоусова.
З квітня цього року в Росії було проведено арешти п'яти високопосадовців, серед яких заступник очільника міноборони країни-агресорки.
ФСБ і Слідком створили спеціальну слідчу групу для викорінення корупції в армії, готуючи підгрунття для нових арештів.
Попри заяви Путіна про активну боротьбу із корупцією, аналітики зазначають, що відчутних змін у схемах роботи російських оборонних відомств не відбувається.
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