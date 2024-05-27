В Ростовской области пылает зерновой терминал в порту — видео
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Проиcшествия
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В Ростовской области пылает зерновой терминал в порту — видео

Пожар
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Источник:  online.ua

27 мая в российском городе Азове начался масштабный пожар в местном порту. Дым и пламя бушуют на зерновом терминале.

В Азове горит портовый терминал — видео

Видео большого пожара появилось на местных ресурсах.

У порта Азова большой пожар. Судя по видео, горит зерновой терминал. Информация уточняется.

Что известно о пожаре в Ростовской области

Цистерна с топливом загорелась 11 мая на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области.

Как сообщают росСМИ, на станции "Куберле" в Ростовской области ночью несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов, после чего возник пожар. Движение поездов остановлено.

Отмечается, что загорелась цистерна с топливом.

По информации спасателей, пожар локализован на 200 кв м, пострадавших нет.

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