В Ростовской области РФ вспыхнула цистерна с топливом на железной дороге — видео

Цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области.

Что известно о пожаре в Ростовской области

Как сообщают росСМИ, на станции "Куберле" в Ростовской области ночью несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов, после чего возник пожар. Движение поездов остановлено.

Отмечается, что загорелась цистерна с топливом.

По информации спасателей, пожар локализован на 200 квадратных метрах, пострадавших нет.

Предварительные пожары на железных дорогах РФ

Напомним, в Самарской области России 4 марта взорвали опоры железнодорожного моста. Это была спецоперация ГУРа.

Как отмечают разведчики, мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций.

Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование будет длительное время невозможным, добавили в ГУР.

Отмечается, что железнодорожная ветвь использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, производимых заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области.

С начала 2023 года по данным на май уже было известно о 36 таких случаях.

Добавим, ночью 30 ноября 2023 г. произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Это была удачная операция СБУ, парализовавшая единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем.