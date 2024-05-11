У Ростовській області РФ спалахнула цистерна з паливом на залізниці — відео
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У Ростовській області РФ спалахнула цистерна з паливом на залізниці — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Цистерна з паливом спалахнула на залізничній станції "Куберле" в Орловському районі Ростовської області.

Що відомо про пожежу в Ростовській області РФ

Як повідомляють росЗМІ, на станції “Куберле” в Ростовській області вночі кілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок, після чого виникла пожежа. Рух поїздів зупинено.

Зазначається, що спалахнула цистерна з паливом.

За інформацією рятувальників, пожежу локалізовано на 200 квадратних метрах, постраждалих немає.

Попередні пожежі на залізницях РФ

Нагадаємо, у Самарській області Росії 4 березня підірвали опори залізничного мосту. Це була спецоперація ГУР.

Як зазначають розвідники, міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.

З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим, додали в ГУР.

Зазначається, що залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімєр" у місті Чапаєвск Самарської області.

З початку 2023 року за даними на травень вже було відомо про 36 таких випадків.

Додамо, вночі 30 листопада 2023 року стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.

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