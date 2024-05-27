У Ростовській області палає зерновий термінал у порту — відео

27 травня у російському місті Азов зайнялася масштабна пожежа у місцевому порту. Дим та полум'я вирують на зерновому терміналі.

В Азові горить портовий термінал — відео

Відео великої пожежі з’явилися на місцевих ресурсах.

У порту Азова велика пожежа. Судячи з відео, горить зерновий термінал. Інформація уточнюється.

Своєю чергою радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в порту "Азов" росіяни вантажать більшу частину українського зерна, яке вони вкрали з окупованих територій.

Що відомо про пожежу в Ростовській області РФ

Цистерна з паливом спалахнула 11травня на залізничній станції "Куберле" в Орловському районі Ростовської області.

Як повідомляють росЗМІ, на станції “Куберле” в Ростовській області вночі кілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок, після чого виникла пожежа. Рух поїздів зупинено.

Зазначається, що спалахнула цистерна з паливом. Поширити

За інформацією рятувальників, пожежу локалізовано на 200 кв м, постраждалих немає.