У Ростовській області палає зерновий термінал у порту — відео

27 травня у російському місті Азов зайнялася масштабна пожежа у місцевому порту. Дим та полум'я вирують на зерновому терміналі.
В Азові горить портовий термінал — відео
Відео великої пожежі з’явилися на місцевих ресурсах.
У порту Азова велика пожежа. Судячи з відео, горить зерновий термінал. Інформація уточнюється.
Своєю чергою радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в порту "Азов" росіяни вантажать більшу частину українського зерна, яке вони вкрали з окупованих територій.
Що відомо про пожежу в Ростовській області РФ
Цистерна з паливом спалахнула 11травня на залізничній станції "Куберле" в Орловському районі Ростовської області.
Як повідомляють росЗМІ, на станції “Куберле” в Ростовській області вночі кілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок, після чого виникла пожежа. Рух поїздів зупинено.
За інформацією рятувальників, пожежу локалізовано на 200 кв м, постраждалих немає.
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