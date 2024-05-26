У Ростові-на-Дону суховантаж врізався в опору залізничного мосту — відео

У Ростові-на-Дону через ймовірну несправність суховантаж Zelenga таранив залізничний міст через річку Дон. Цим шляхом російські окупанти доставляли до Криму озброєння та боєприпаси.
У Ростові-на-Дону пошкоджено важливий залізничний міст
Саме цим транспортним об’єктом окупанти перевозять вантажі воєнного призначення у тимчасово окупований Крим.
Про це написав радник голови Маріупольської міської ради Петро Андрющенко.
Суховантажу знесло рубку, а от що з мостом — поки невідомо. Сподіваюсь, можна нанести на марку. Чому? Тому що саме цей міст активно зав’язано в логістиці на Крим. Не задля цивільного перевезення, звісно.
У будь-якому випадку, сьогодні без залізниці. Та мінус судно з торгового флоту росіян.
За даними російського МНС, суховантаж нібито пройшов у несудноплавний проліт мосту через відмову кермового управління. Постраждалих немає. Міст працює у звичайному режимі, повідомили у відомстві.
Російські кораблі врізалися в одне одного у Санкт-Петербурзі
Як зазначають росЗМІ, інцидент у Петербурзі на Неві стався під Ливарним мостом.
Даних щодо можливих постраждалих внаслідок навалу теплоходів одне на одне наразі немає.
У російському відомстві заявили, що обставини події та її причини з'ясовуються.
Санкт-Петербурзька транспортна прокуратура координує роботу водної поліції щодо встановлення всіх обставин, перевірить виконання законодавства про безпеку руху при експлуатації водного транспорту та дотримання прав пасажирів, дасть оцінку діям відповідальних осіб, за наявності підстав вживе заходів прокурорського реагуванняІнші інциденти з російськими кораблями
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