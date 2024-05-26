У Ростові-на-Дону суховантаж врізався в опору залізничного мосту — відео

У Ростові-на-Дону через ймовірну несправність суховантаж Zelenga таранив залізничний міст через річку Дон. Цим шляхом російські окупанти доставляли до Криму озброєння та боєприпаси.

У Ростові-на-Дону пошкоджено важливий залізничний міст

Саме цим транспортним об’єктом окупанти перевозять вантажі воєнного призначення у тимчасово окупований Крим.

Про це написав радник голови Маріупольської міської ради Петро Андрющенко.

Ростовський залізничний міст

Суховантажу знесло рубку, а от що з мостом — поки невідомо. Сподіваюсь, можна нанести на марку. Чому? Тому що саме цей міст активно зав’язано в логістиці на Крим. Не задля цивільного перевезення, звісно.

У будь-якому випадку, сьогодні без залізниці. Та мінус судно з торгового флоту росіян.

За даними російського МНС, суховантаж нібито пройшов у несудноплавний проліт мосту через відмову кермового управління. Постраждалих немає. Міст працює у звичайному режимі, повідомили у відомстві.

Російські кораблі врізалися в одне одного у Санкт-Петербурзі

Як зазначають росЗМІ, інцидент у Петербурзі на Неві стався під Ливарним мостом.

Зазначається, що теплохід під назвою "Соларіс" вдарив носовою частиною прогулянково-екскурсійне судно "Чайка-СПГ", та пробив конструкції на борту постраждалого корабля. Поширити

Даних щодо можливих постраждалих внаслідок навалу теплоходів одне на одне наразі немає.

У російському відомстві заявили, що обставини події та її причини з'ясовуються.