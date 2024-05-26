В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в опору железнодорожного моста — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в опору железнодорожного моста — видео

Ростов
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Источник:  Петр Андрющенко

В Ростове-на-Дону из-за вероятной неисправности сухогруз Zelenga таранил железнодорожный мост через реку Дон. По этому пути российские оккупанты доставляли в Крым вооружения и боеприпасы.

В Ростове-на-Дону поврежден важный железнодорожный мост

Именно этим транспортным объектом оккупанты перевозят грузы военного назначения во временно оккупированный Крым.

Об этом написал советник главы Мариупольского городского совета Петр Андрющенко.

Ростовский железнодорожный мост

Сухогрузу снесло рубку, а вот что с мостом пока неизвестно. Надеюсь, можно нанести на марку. Почему? Потому что именно этот мост активно завязан в логистике Крыма. Не для гражданской перевозки, конечно.

В любом случае сегодня без железной дороги. И минус судно из торгового флота россиян.

По данным российского МЧС, сухогруз якобы прошел в несудоходный пролет моста из-за отказа рулевого управления. Пострадавших нет. Мост работает в обычном режиме, сообщили в ведомстве.

Российские корабли врезались друг в друга в Санкт-Петербурге

Как отмечают росСМИ, инцидент в Петербурге на Неве произошел под Литейным мостом.

Отмечается, что теплоход под названием "Соларис" ударил носовой частью прогулочно-экскурсионное судно "Чайка-СПГ" и пробил конструкции на борту пострадавшего корабля.

Данных по поводу возможных пострадавших в результате нашествия теплоходов друг на друга пока нет.

В российском ведомстве заявили, что обстоятельства происшествия и его причины выясняются.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура координирует работу водной полиции по установлению всех обстоятельств, проверит выполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдении прав пассажиров, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Другие инциденты с российскими кораблями

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