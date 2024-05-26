В Санкт-Петербурге столкнулись два российских корабля — видео

В Санкт-Петербурге РФ на реке произошла кораблекрушение 26 мая. Одно прогулочное судно протаранило другое.

Российские корабли врезались друг в друга в Санкт-Петербурге

Как отмечают росСМИ, инцидент в Петербурге на Неве произошел под Литейным мостом.

Отмечается, что теплоход под названием "Соларис" ударил носовой частью прогулочно-экскурсионное судно "Чайка-СПГ" и пробил конструкции на борту пострадавшего корабля.

Данных по поводу возможных пострадавших в результате нашествия теплоходов друг на друга пока нет.

В российском ведомстве заявили, что обстоятельства происшествия и его причины выясняются.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура координирует работу водной полиции по установлению всех обстоятельств, проверит выполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдении прав пассажиров, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Другие инциденты с российскими кораблями Поделиться

Что известно о других инцидентах с кораблями РФ

14 мая в российской Архангельской области произошел пожар на верхней палубе теплохода "М.В. Ломоносов".

Перед тем в апреле в Приморье произошел пожар на многофункциональном судне поставок "Екатерина Великая" проекта IBSV 10022 AH. Этот корабль считался гордостью в РФ.

Кроме того, перед этим в апреле в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о том, что российский ракетный корабль "Серпухов" получил повреждения во время пожара.

Ранее в марте росСМИ рассказывали о пожаре на траулере "Капитан Лобанов", и что судно затонуло в Балтийском море. Позже стало известно, что оно пошло ко дну в результате попадания ракеты во время обучения Военно-морского флота ВС РФ, и что погибли три человека и еще четверо получили ранения.

В тот же месяц столкнулся с другим судном недалеко от берегов Дании танкер Andromeda Star из "теневого флота" судов, собранных для перевозки российской нефти.