В Санкт-Петербурге столкнулись два российских корабля — видео

В Санкт-Петербурге РФ на реке произошла кораблекрушение 26 мая. Одно прогулочное судно протаранило другое.
Российские корабли врезались друг в друга в Санкт-Петербурге
Как отмечают росСМИ, инцидент в Петербурге на Неве произошел под Литейным мостом.
Отмечается, что теплоход под названием "Соларис" ударил носовой частью прогулочно-экскурсионное судно "Чайка-СПГ" и пробил конструкции на борту пострадавшего корабля.
Данных по поводу возможных пострадавших в результате нашествия теплоходов друг на друга пока нет.
В российском ведомстве заявили, что обстоятельства происшествия и его причины выясняются.
Что известно о других инцидентах с кораблями РФ
14 мая в российской Архангельской области произошел пожар на верхней палубе теплохода "М.В. Ломоносов".
Перед тем в апреле в Приморье произошел пожар на многофункциональном судне поставок "Екатерина Великая" проекта IBSV 10022 AH. Этот корабль считался гордостью в РФ.
Кроме того, перед этим в апреле в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о том, что российский ракетный корабль "Серпухов" получил повреждения во время пожара.
Ранее в марте росСМИ рассказывали о пожаре на траулере "Капитан Лобанов", и что судно затонуло в Балтийском море. Позже стало известно, что оно пошло ко дну в результате попадания ракеты во время обучения Военно-морского флота ВС РФ, и что погибли три человека и еще четверо получили ранения.
В тот же месяц столкнулся с другим судном недалеко от берегов Дании танкер Andromeda Star из "теневого флота" судов, собранных для перевозки российской нефти.
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