У Санкт-Петербурзі зіштовхнулися два російські кораблі — відео

У Санкт-Петербурзі РФ на річці сталася корабельна аварія 26 травня. Одне прогулянкове судно протаранило інше.
Російські кораблі врізалися в одне одного у Санкт-Петербурзі
Як зазначають росЗМІ, інцидент у Петербурзі на Неві стався під Ливарним мостом.
Зазначається, що теплохід під назвою "Соларіс" вдарив носовою частиною прогулянково-екскурсійне судно "Чайка-СПГ", та пробив конструкції на борту постраждалого корабля.
Даних щодо можливих постраждалих внаслідок навалу теплоходів одне на одне наразі немає.
В російському відомстві заявили, що обставини події та її причини з'ясовуються.
Що відомо про інші інциденти з кораблями РФ
14 травня в російській Архангельській області сталася пожежа на верхній палубі теплохода "М.В. Ломоносов".
Перед тим у квітні у Примор'ї сталася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Великая" проекту IBSV 10022 AH. Цей корабель вважався "гордістю" в РФ.
Крім того, перед цим у квітні в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про те, що російський ракетний корабель "Серпухов" зазнав пошкоджень під час пожежі.
Раніше у березні росЗМІ розповідали про пожежу на траулері "Капітан Лобанов", та що судно затонуло у Балтійському морі. Пізніше стало відомо, що воно пішло на дно внаслідок влучання ракети під час навчання Війсково-морського флоту ЗС РФ, і що загинули троє людей та ще четверо отримали поранення.
Того ж місяця зіткнувся з іншим судном недалеко від берегів Данії танкер Andromeda Star із "тіньового флоту" суден, зібраних для перевезення російської нафти.
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