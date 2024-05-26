У Санкт-Петербурзі зіштовхнулися два російські кораблі — відео

У Санкт-Петербурзі РФ на річці сталася корабельна аварія 26 травня. Одне прогулянкове судно протаранило інше.

Російські кораблі врізалися в одне одного у Санкт-Петербурзі

Як зазначають росЗМІ, інцидент у Петербурзі на Неві стався під Ливарним мостом.

Зазначається, що теплохід під назвою "Соларіс" вдарив носовою частиною прогулянково-екскурсійне судно "Чайка-СПГ", та пробив конструкції на борту постраждалого корабля.

Даних щодо можливих постраждалих внаслідок навалу теплоходів одне на одне наразі немає.

В російському відомстві заявили, що обставини події та її причини з'ясовуються.

Санкт-Петербурзька транспортна прокуратура координує роботу водної поліції щодо встановлення всіх обставин, перевірить виконання законодавства про безпеку руху при експлуатації водного транспорту та дотримання прав пасажирів, дасть оцінку діям відповідальних осіб, за наявності підстав вживе заходів прокурорського реагуванняІнші інциденти з російськими кораблями Поширити

Що відомо про інші інциденти з кораблями РФ

14 травня в російській Архангельській області сталася пожежа на верхній палубі теплохода "М.В. Ломоносов".

Перед тим у квітні у Примор'ї сталася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Великая" проекту IBSV 10022 AH. Цей корабель вважався "гордістю" в РФ.

Крім того, перед цим у квітні в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про те, що російський ракетний корабель "Серпухов" зазнав пошкоджень під час пожежі.

Раніше у березні росЗМІ розповідали про пожежу на траулері "Капітан Лобанов", та що судно затонуло у Балтійському морі. Пізніше стало відомо, що воно пішло на дно внаслідок влучання ракети під час навчання Війсково-морського флоту ЗС РФ, і що загинули троє людей та ще четверо отримали поранення.

Того ж місяця зіткнувся з іншим судном недалеко від берегів Данії танкер Andromeda Star із "тіньового флоту" суден, зібраних для перевезення російської нафти.