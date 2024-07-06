В Ростовской области ввели график отключений электроэнергии после "удачной работы" ПВО
Категория
Проиcшествия
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В Ростовской области ввели график отключений электроэнергии после "удачной работы" ПВО

Графики отключений электроэнергии
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Источник:  online.ua

В Ростовской области РФ после последних атак дронов вдруг возник "дефицит электроэнергии".

Главные тезисы

  • После атак дронов в Ростовской области РФ возникла нехватка электроэнергии, что привело к введению графика временных отключений.
  • Жители области возмущены продолжительностью отключений, превышающей анонсированный график.
  • Компания "Россеть Юг" объяснила введение графика отключений "дефицитом мощностей", но воздержалась от конкретизации причин.
  • Местные власти обещают, что отключения электроэнергии будут производиться по согласованному графику и будут отменены после устранения дефицита мощностей.

Отключение света в Ростовской области вызвало негодование в соцсетях

6 июля в регионе объявили о введении графика временных отключений электроэнергии у бытовых потребителей. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Между тем в местных телеграмм-сообществах стоит вой из-за "неудобств": россияне жалуются, что вместо анонсированных 2-3 часов сидят без света по 6-9, а кое-где по сутки и больше.

Телеграмм-сообщество РФ
Телеграмм-сообщество РФ

О том, что в Ростовской области вводится график временных отключений бытовых потребителей, подтвердили в "Россет Юг". Причиной назвали "дефицит мощностей", правда, чем он предопределен, в компании назвать побоялись.

Сообщение Россеты Юг

При этом, в сообщении "Россеты Юг" отмечают, что обесточивать бытовых потребителей будут по графику, "согласованному с министерством промышленности и энергетики региона", отменить отключение пообещали "после ликвидации дефицита мощности".

Что известно об атаке дронов в РФ

Власти Краснодарского края России в очередной раз пожаловались на "украинскую атаку" дронов в ночь на 6 июля.

В так называемом "Оперштабе" Краснодарского края заявили, что целями дронов были объекты в нескольких муниципалитетах региона - Ейском, Ленинградском и Павловском.

В Ейске дроны сбили средствами ПВО, однако из-за падения обломков зафиксированы "незначительные повреждения" башни сотовой связи.

У станицы Павловской горели резервуары с топливом. В РФ заявили, что отбили атаку дронов, а причиной возгорания является падение фрагментов БПЛА на нефтебазе.

Также благодаря работе ПВО РФ горел резервуар с топливом горел у станицы Ленинградской.

На месте работали оперативные и специальные службы, ликвидировавшие возгорание. По предварительной информации от страны-агрессорки, пострадавших нет.

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