У Ростовській області запровадили графік відключень електроенергії після "вдалої роботи" ППО
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У Ростовській області запровадили графік відключень електроенергії після "вдалої роботи" ППО

Відключення світла
Джерело:  online.ua

У Ростовській області РФ після останніх атак дронів раптом виник "дефіцит електроенергії". 

Головні тези:

  • Після атак дронів у Ростовській області РФ виникла нестача електроенергії, що призвело до запровадження графіку тимчасових відключень.
  • Мешканці області обурені тривалістю відключень, яка перевищує анонсований графік.
  • Компанія “Россеть Юг” пояснила введення графіку відключень "дефіцитом потужностей", але утрималася від конкретизації причин.
  • Місцева влада обіцяє, відключення електроенергії будуть проводитися за узгодженим графіком та будуть скасовані після усунення дефіциту потужностей.

Відключення світла у Ростовській області викликало обурення у соцмережах

6 липня у регіоні оголосили про запровадження графіку тимчасових відключень електроенергії у побутових споживачів. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Тим часом у місцевих телеграм-спільнотах стоїть виття через "незручності": росіяни скаржаться, що замість анонсованих 2-3 годин сидять без світла по 6-9, а подекуди — по добі й більше. 

Телеграм-спільнота РФ
Телеграм-спільнота РФ

Про те, що в Ростовській області запроваджується графік тимчасових відключень побутових споживачів, підтвердили у "Россети Юг". Причиною назвали "дефіцит потужностей", щоправда, чим він зумовлений, у компанії назвати побоялися.

Повідомлення Россети Юг

При цьому, в повідомленні "Россети Юг" наголошують, що знеструмлювати побутових споживачів нібито будуть за графіком, "узгодженим з міністерством промисловості та енергетики регіону", скасувати відключення пообіцяли "після ліквідації дефіциту потужності".

Що відомо про атаку дронів в РФ

Влада Краснодарського краю Росії вчергове поскаржилася на “українську атаку” дронів в ніч проти 6 липня.

У так званому “Оперштабі” Краснодарського краю заявили, що цілями дронів були об'єкти в кількох муніципалітетах регіону — Єйському, Ленінградському і Павлівському.

У Єйську дрони збили засобами ППО, однак через падіння уламків зафіксовано “незначні пошкодження” вежі стільникового зв'язку.

У станиці Павлівській горіли резервуари з паливом. У РФ заявили, що відбили атаку дронів, а причиною займання є падіння фрагментів БпЛА на нафтобазі.

Також, завдяки роботі ППО РФ, горів резервуар із паливом горів у станиці Ленінградській.

На місці працювали оперативні та спеціальні служби, які ліквідували загоряння. За попередньою інформацією від країни-агресорки, постраждалих немає.

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