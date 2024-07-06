У Ростовській області запровадили графік відключень електроенергії після "вдалої роботи" ППО

У Ростовській області РФ після останніх атак дронів раптом виник "дефіцит електроенергії".

Відключення світла у Ростовській області викликало обурення у соцмережах

6 липня у регіоні оголосили про запровадження графіку тимчасових відключень електроенергії у побутових споживачів. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Тим часом у місцевих телеграм-спільнотах стоїть виття через "незручності": росіяни скаржаться, що замість анонсованих 2-3 годин сидять без світла по 6-9, а подекуди — по добі й більше.

Телеграм-спільнота РФ

Телеграм-спільнота РФ

Про те, що в Ростовській області запроваджується графік тимчасових відключень побутових споживачів, підтвердили у "Россети Юг". Причиною назвали "дефіцит потужностей", щоправда, чим він зумовлений, у компанії назвати побоялися.

Повідомлення Россети Юг

При цьому, в повідомленні "Россети Юг" наголошують, що знеструмлювати побутових споживачів нібито будуть за графіком, "узгодженим з міністерством промисловості та енергетики регіону", скасувати відключення пообіцяли "після ліквідації дефіциту потужності".

Що відомо про атаку дронів в РФ

Влада Краснодарського краю Росії вчергове поскаржилася на “українську атаку” дронів в ніч проти 6 липня.

У так званому “Оперштабі” Краснодарського краю заявили, що цілями дронів були об'єкти в кількох муніципалітетах регіону — Єйському, Ленінградському і Павлівському.

У Єйську дрони збили засобами ППО, однак через падіння уламків зафіксовано “незначні пошкодження” вежі стільникового зв'язку.

У станиці Павлівській горіли резервуари з паливом. У РФ заявили, що відбили атаку дронів, а причиною займання є падіння фрагментів БпЛА на нафтобазі.

Також, завдяки роботі ППО РФ, горів резервуар із паливом горів у станиці Ленінградській.

На місці працювали оперативні та спеціальні служби, які ліквідували загоряння. За попередньою інформацією від країни-агресорки, постраждалих немає.