В Ростовской области РФ 14 июня взорвалась машина высокопоставленного военного. Отмечается, что автомобиль резко вспыхнул на дороге.
Главные тезисы
- В Ростовской области РФ произошел взрыв легкового автомобиля с начальником военной части Вадимом Собеским.
- По предварительным данным, мужчине удалось спастись, выпрыгнув из горящего транспорта.
- В другом инциденте в российском Шебекино были ранены три оккупанта и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".
- Из-за взрыва в Шебекино работники НТВ получили тяжелые травмы и находятся в коме.
Что известно о подрыве авто военного РФ
По информации росСМИ, в Миллеровом Ростовской области взорвалась легковая машина. По информации местных жителей, автомобиль вспыхнул на дороге и через некоторое время взорвался.
Предварительно известно, что в машине был начальник штаба воинской части Вадим Собеский. Мужчине удалось выпрыгнуть из горящего транспорта.
Официальных комментариев от экстренных служб и силовых ведомств еще не было.
В российском Шебекино на мини взорвались три кафира и пропагандист
В российском городе Шебекино Белгородской области на мини взорвались три кафира и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".
По словам так называемого губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сотрудник пропагандистского телеканала имеет осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, сейчас ему делают операцию.
Еще пострадали три так называемых "участника самообороны". У одного из них осколочное ранение конечностей.
По данным медиков, работники НТВ получили открытые черепно-мозговые травмы и находятся в операционной. Главный врач городской больницы №2 Горловки заявила, что раненые сейчас находятся в коме.
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