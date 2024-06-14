В Ростовской области РФ 14 июня взорвалась машина высокопоставленного военного. Отмечается, что автомобиль резко вспыхнул на дороге.

Что известно о подрыве авто военного РФ

По информации росСМИ, в Миллеровом Ростовской области взорвалась легковая машина. По информации местных жителей, автомобиль вспыхнул на дороге и через некоторое время взорвался.

Предварительно известно, что в машине был начальник штаба воинской части Вадим Собеский. Мужчине удалось выпрыгнуть из горящего транспорта.

Официальных комментариев от экстренных служб и силовых ведомств еще не было.

В российском Шебекино на мини взорвались три кафира и пропагандист

В российском городе Шебекино Белгородской области на мини взорвались три кафира и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".

По словам так называемого губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сотрудник пропагандистского телеканала имеет осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, сейчас ему делают операцию.

Еще пострадали три так называемых "участника самообороны". У одного из них осколочное ранение конечностей.

По данным медиков, работники НТВ получили открытые черепно-мозговые травмы и находятся в операционной. Главный врач городской больницы №2 Горловки заявила, что раненые сейчас находятся в коме.