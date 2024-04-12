В Москве взорвали автомобиль с эксработником СБУ Прозоровым — видео

В Москве взорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ и коллаборанта РФ Василия Прозорова.
Что известно о подрыве автомобиля Прозорова
Как сообщают росСМИ, Toyota Land Cruiser Prado бывшего сотрудника СБУ Украины Василия Прозорова взорвавшаяся только что коллаборант вернул ключ в замке зажигания. В результате взрыва мужчине повредило ноги.
По основной версии сработало взрывное устройство. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело.
Однако с версией покушения на коллаборанта рассматривают взрыв из-за порыва подземной газовой трубы.
Один из экспертов предположил, что газ мог скопиться под днищем и в полостях автомобиля, а при запуске зажигания вспыхнуть.
Однако в МОСГАЗе отметили, что газовые коммуникации цели и к событию никакого отношения к газовым сетям нет.
Василий Прозоров несколько лет назад перебрался в Россию, а ранее, по его словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе АТО на востоке Украины.
Не первое покушение на коллаборанта Прозорова
Как сообщают росСМИ, около года назад на Василия Прозорова планировалось покушение.
Тогда экс-сотрудник СБУ проживал в Бердянске. После одной из пресс-конференций с разоблачением деятельности Службы Безопасности Украины группа диверсантов получила задачу по его ликвидации.
Они подготовили тайник со всем необходимым для покушения — взрывное устройство, мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте с впечатляющими элементами, три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1, одна граната РГО.
Тогда киллеры были задержаны российскими спецслужбами. Укрытие нашли, оружие и взрывчатку изъяли.
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