В Москве взорвали автомобиль с эксработником СБУ Прозоровым — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Москве взорвали автомобиль с эксработником СБУ Прозоровым — видео

прозоров
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Источник:  online.ua

В Москве взорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ и коллаборанта РФ Василия Прозорова.

Что известно о подрыве автомобиля Прозорова

Как сообщают росСМИ, Toyota Land Cruiser Prado бывшего сотрудника СБУ Украины Василия Прозорова взорвавшаяся только что коллаборант вернул ключ в замке зажигания. В результате взрыва мужчине повредило ноги.

По основной версии сработало взрывное устройство. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело.

Однако с версией покушения на коллаборанта рассматривают взрыв из-за порыва подземной газовой трубы.

Один из экспертов предположил, что газ мог скопиться под днищем и в полостях автомобиля, а при запуске зажигания вспыхнуть.

Однако в МОСГАЗе отметили, что газовые коммуникации цели и к событию никакого отношения к газовым сетям нет.

Василий Прозоров несколько лет назад перебрался в Россию, а ранее, по его словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе АТО на востоке Украины.

Не первое покушение на коллаборанта Прозорова

Как сообщают росСМИ, около года назад на Василия Прозорова планировалось покушение.

Тогда экс-сотрудник СБУ проживал в Бердянске. После одной из пресс-конференций с разоблачением деятельности Службы Безопасности Украины группа диверсантов получила задачу по его ликвидации.

Они подготовили тайник со всем необходимым для покушения — взрывное устройство, мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте с впечатляющими элементами, три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1, одна граната РГО.

Тогда киллеры были задержаны российскими спецслужбами. Укрытие нашли, оружие и взрывчатку изъяли.

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