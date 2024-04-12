У Москві підірвали автівку з експрацівником СБУ Прозоровим — відео

Що відомо про підрив автівки Прозорова

Як повідомляють росЗМІ, Toyota Land Cruiser Prado колишнього співробітника СБУ України Василя Прозорова вибухнула щойно колаборант повернув ключ у замку запалювання. В результаті вибуху чоловіку пошкодило ноги.

За основною версією — спрацював вибуховий пристрій. Слідчий комітет Москви порушив кримінальну справу.

Проте із версією замаху на колаборанта розглядають вибух через порив підземної газової труби.

Один із експертів припустив, що газ міг скупчитися під днищем і в порожнинах автомобіля, а при запуску запалювання, спалахнути.

Проте в МОСГАЗі зазначили, що газові комунікації цілі і до події жодного відношення газові мережі не мають.

Василь Прозоров кілька років тому перебрався до Росії, а до цього, за його словами, з 2014 року співпрацював з російськими спецслужбами, передаючи їм інформацію про хід АТО на сході України.

Не перший замах на колаборанта Прозорова

Як повідомляють росЗМІ, близько року тому на Василя Прозорова планувався замах.

Тоді екс-співробітник СБУ проживав у Бердянську. Після однієї з прес-конференцій із викриттям діяльності Служби Безпеки України група диверсантів отримала завдання на його ліквідацію.

Вони підготували схованку з усім необхідним для замаху — вибуховий пристрій, потужністю один кілограм у тротиловому еквіваленті з елементами, що вражають, три боєприпаси ВОГ, дві гранати Ф1, одна граната РГО.

Тоді кілерів затримали російські спецслужби. Схованку знайшли, зброю та вибухівку вилучили.