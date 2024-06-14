У Ростовській області підірвали авто з начальником військової частини РФ — відео

У Ростовській області РФ 14 червня вибухнула машина високопоставленого військового. Зазначається, що авто різко спалахнуло на дорозі.

Що відомо про підрив авто військового РФ

За інформацією росЗМІ, у Міллеровому Ростовської області вибухнула легкова машина. За інформацією місцевих жителів, автомобіль спалахнув на дорозі й за деякий час вибухнув.

Попередньо відомо, що у машині був начальник штабу військової частини Вадим Собеський. Чоловіку вдалося вистрибнути з палаючого транспорту.

Офіційних коментарів від екстрених служб та силових відомств ще не було.

У російському Шебекіно на міні підірвались троє окупантів та пропагандист

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області на міні підірвалися три окупанти та оператор пропагандистського телеканалу "Росія 24".

За словами так званого губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, співробітник пропагандистського телеканалу має осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча, зараз йому роблять операцію.

Ще постраждали троє так званих “учасників самооборони”. В одного з них осколкове поранення кінцівок.

За даними медиків, працівники НТВ зазнали відкритих черепно-мозкових травм та знаходяться в операційній. Головний лікар міської лікарні № 2 Горлівки заявила, що поранені зараз перебувають у комі.