В Ровно отпустили на свободу насильника по так называемому "закону Савченко"
Категория
Украина
Дата публикации

В Ровно отпустили на свободу насильника по так называемому "закону Савченко"

Еще один преступник и насильник оказался на свободе
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Источник:  Суспільне

Суд в Ровно признал 36-летнего мужчину виновным в четырех изнасилованиях и еще двух попытках нападения на женщин. Несмотря на то, что ему назначили 10 лет лишения свободы, преступника выпустили из зала суда по так называемому "закону Савченко".

Главные тезисы

  • Одна из потерпевших испытывает страх за свою жизнь, другие жертвы тоже возмущены ситуацией.
  • Адвокат осужденного планирует доказывать в суде, что его клиент якобы невиновен.

Еще один преступник и насильник оказался на свободе

Что важно понимать, мужчина находился под стражей и домашним арестом последние 6 лет.

Суд отнес это время к сроку наказания, поэтому фактически он уже "отсидел" назначенные 10 лет.

Следует отметить, что во время вынесения приговора суд сослался на "закон Савченко", позволяющий учитывать каждый день предварительного заключения за два дня лишения свободы после вынесения приговора.

По словам адвокатов пострадавших женщин, по отношению к преступнику не должны были применять "закон Савченко", поэтому они будут готовить апелляционное обжалование решения суда.

Насильник на свободе, и он теперь не будет оставлять своих жертв в живых. У меня такое чувство, что такая вероятность очень высока. Трудно сейчас что-либо говорить. Я согласна с тем, что он виноват, но я не согласна с тем, что его выпустили, — заявила одна из потерпевших Ольга Самкевич.

Более того, адвокат осужденного утверждает, что вместе с клиентом они намерены обжаловать решение суда, чтобы доказать его невиновность.

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