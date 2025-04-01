У Рівному відпустили на волю ґвалтівника за так званим "законом Савченко"

Ґвалтівник на волі, і він тепер не буде залишати своїх жертв в живих. У мене таке відчуття, що така ймовірність дуже висока. Важко зараз щось говорити. Я згодна з тим, що він винний, але я не згодна з тим, що його випустили, — заявила одна із потерпілих Ольга Самкевич.