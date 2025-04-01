У Рівному відпустили на волю ґвалтівника за так званим "законом Савченко"

Суд у Рівному визнав 36-річного чоловіка винним у чотирьох зґвалтуваннях та ще двох спробах нападу на жінок. Попри те, що йому призначили 10 років позбавлення волі — злочинця випустили із зали суду за так званим "законом Савченко".
Головні тези:
- Одна з потерпілих відчуває страх за своє життя, інші жертви теж обурені ситуацією.
- Адвокат засудженого планує доводити у суді, що його клієнт нібито невинний.
Ще один злочинець та ґвалтівник опинився на волі
Що важливо розуміти, чоловік перебував під вартою та під домашнім арештом останні 6 років.
Суд зарахував цей час до строку покарання, тож фактично він уже "відсидів" призначені 10 років.
Варто зазначити, що під час винесення вироку суд послався на "закон Савченко", який дозволяє враховувати кожен день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі після винесення вироку.
За словами адвокатів постраждалих жінок, щодо злочинця не повинні були застосовувати "закон Савченко", тому вони готуватимуть апеляційне оскарження рішення суду.
Ба більше, адвокат засудженого стверджує, що разом із клієнтом вони мають намір оскаржувати рішення суду, аби довести його невинуватість.
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