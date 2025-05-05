В Румынии обнародовали результаты первого тура президентских выборов — кто лидирует

Ультраправый кандидат Симион победил в первом туре выборов президента Румынии

Подсчет бюллетеней из почти 99,6% избирательных участков демонстрирует, что 55-летний мэр Бухареста Никушор Дан занял второе место с 21% голосов, уступив Симиону, набравшему 40,6%. Они сразятся во втором туре 18 мая.

Отмечается, что голосование за границей показало еще большее преимущество Симиона, получившего 60% голосов, а Дан — 26%.

Reuters добавляет, что победа Симиона "может изолировать Румынию, уменьшить частные инвестиции и дестабилизировать восточный фланг НАТО, на котором Украина уже три года противостоит российскому вторжению".

Его победа также пополнит ряды евроскептических руководителей в ЕС — к которым уже принадлежат премьер-министры Венгрии и Словакии — в то время, когда Европа формулирует свой ответ Трампу. Поделиться

Евроскептик и националист Симион пообещал вернуть в румынскую политику пророссийского деятеля Джорджеску, которому было запрещено повторно баллотироваться из-за незаконного финансирования кампании и связей с фашистской организацией. Так что лидерство на себя взял Симион.