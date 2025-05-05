Лидер румынских ультраправых Джордже Симион с большим отрывом одержал победу в первом туре президентских выборов.
Главные тезисы
- Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав 40,6% голосов.
- Победа ультраправого кандидата может повлечь дестабилизацию восточного фланга НАТО и вызовы для Украины в контексте противостояния с Россией.
- Евроскептики в Европейском Союзе могут увеличить свое влияние, если Симион выиграет второй тур.
Ультраправый кандидат Симион победил в первом туре выборов президента Румынии
Подсчет бюллетеней из почти 99,6% избирательных участков демонстрирует, что 55-летний мэр Бухареста Никушор Дан занял второе место с 21% голосов, уступив Симиону, набравшему 40,6%. Они сразятся во втором туре 18 мая.
Отмечается, что голосование за границей показало еще большее преимущество Симиона, получившего 60% голосов, а Дан — 26%.
Reuters добавляет, что победа Симиона "может изолировать Румынию, уменьшить частные инвестиции и дестабилизировать восточный фланг НАТО, на котором Украина уже три года противостоит российскому вторжению".
Евроскептик и националист Симион пообещал вернуть в румынскую политику пророссийского деятеля Джорджеску, которому было запрещено повторно баллотироваться из-за незаконного финансирования кампании и связей с фашистской организацией. Так что лидерство на себя взял Симион.
Есть несколько способов, с помощью которых, если румынский народ этого хочет, Джорджеску может оказаться у власти. И мы ими воспользуемся. Мы можем сформировать большинство и назначить его премьер-министром, можем провести досрочные выборы или инициировать референдум.
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