В Румынии обнародовали результаты первого тура президентских выборов — кто лидирует
Категория
Политика
Дата публикации

В Румынии обнародовали результаты первого тура президентских выборов — кто лидирует

Симион
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Источник:  Reuters

Лидер румынских ультраправых Джордже Симион с большим отрывом одержал победу в первом туре президентских выборов.

Главные тезисы

  • Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав 40,6% голосов.
  • Победа ультраправого кандидата может повлечь дестабилизацию восточного фланга НАТО и вызовы для Украины в контексте противостояния с Россией.
  • Евроскептики в Европейском Союзе могут увеличить свое влияние, если Симион выиграет второй тур.

Ультраправый кандидат Симион победил в первом туре выборов президента Румынии

Подсчет бюллетеней из почти 99,6% избирательных участков демонстрирует, что 55-летний мэр Бухареста Никушор Дан занял второе место с 21% голосов, уступив Симиону, набравшему 40,6%. Они сразятся во втором туре 18 мая.

Отмечается, что голосование за границей показало еще большее преимущество Симиона, получившего 60% голосов, а Дан — 26%.

Reuters добавляет, что победа Симиона "может изолировать Румынию, уменьшить частные инвестиции и дестабилизировать восточный фланг НАТО, на котором Украина уже три года противостоит российскому вторжению".

Его победа также пополнит ряды евроскептических руководителей в ЕС — к которым уже принадлежат премьер-министры Венгрии и Словакии — в то время, когда Европа формулирует свой ответ Трампу.

Евроскептик и националист Симион пообещал вернуть в румынскую политику пророссийского деятеля Джорджеску, которому было запрещено повторно баллотироваться из-за незаконного финансирования кампании и связей с фашистской организацией. Так что лидерство на себя взял Симион.

Есть несколько способов, с помощью которых, если румынский народ этого хочет, Джорджеску может оказаться у власти. И мы ими воспользуемся. Мы можем сформировать большинство и назначить его премьер-министром, можем провести досрочные выборы или инициировать референдум.

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