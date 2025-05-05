У Румунії оприлюднили результати першого туру президентських виборів — хто лідирує

Лідер румунських ультраправих Джордже Сіміон з великим відривом здобув перемогу в першому турі президентських виборів.
Головні тези:
- Ультраправий кандидат Джордже Сіміон з великим відривом переміг у першому турі президентських виборів у Румунії.
- Потенційна перемога Сіміона може викликати дестабілізацію східного флангу НАТО та нові виклики для України у контексті протистояння російському вторгненню.
- Перемога ультраправого кандидата також може збільшити численність євроскептиків у Європейському Союзі та впливати на європейську політику.
Ультраправий кандидат Сіміон переміг у першому турі виборів президента Румунії
Підрахунок бюлетенів із майже 99,6% виборчих дільниць демонструє, що 55-річний мер Бухареста Нікушор Дан посів друге місце із 21% голосів, поступившись Сіміону, який набрав 40,6%. Вони змагатимуться у другому турі 18 травня.
Зазначається, що голосування за кордоном показало ще більшу перевагу Сіміона, який отримав 60% голосів, а Дан — 26%.
Reuters додає, що перемога Сіміона “може ізолювати Румунію, зменшити приватні інвестиції та дестабілізувати східний фланг НАТО, на якому Україна вже три роки протистоїть російському вторгненню”.
Євроскептик і націоналіст Сіміон пообіцяв повернути у румунську політику проросійського діяча Джорджеску, якому було заборонено повторно балотуватися через незаконне фінансування кампанії та зв’язки з фашистською організацією. Тож лідерство на себе перебрав Сіміон.
Є кілька способів, за допомогою яких — якщо румунський народ цього хоче — пан Джорджеску може опинитися при владі. І ми ними скористаємось. Ми можемо сформувати більшість і призначити його прем’єр-міністром, можемо провести дострокові вибори або ініціювати референдум.
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