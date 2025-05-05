У Румунії оприлюднили результати першого туру президентських виборів — хто лідирує
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У Румунії оприлюднили результати першого туру президентських виборів — хто лідирує

Сіміон
Джерело:  Reuters

Лідер румунських ультраправих Джордже Сіміон з великим відривом здобув перемогу в першому турі президентських виборів.

Головні тези:

  • Ультраправий кандидат Джордже Сіміон з великим відривом переміг у першому турі президентських виборів у Румунії.
  • Потенційна перемога Сіміона може викликати дестабілізацію східного флангу НАТО та нові виклики для України у контексті протистояння російському вторгненню.
  • Перемога ультраправого кандидата також може збільшити численність євроскептиків у Європейському Союзі та впливати на європейську політику.

Ультраправий кандидат Сіміон переміг у першому турі виборів президента Румунії

Підрахунок бюлетенів із майже 99,6% виборчих дільниць демонструє, що 55-річний мер Бухареста Нікушор Дан посів друге місце із 21% голосів, поступившись Сіміону, який набрав 40,6%. Вони змагатимуться у другому турі 18 травня.

Зазначається, що голосування за кордоном показало ще більшу перевагу Сіміона, який отримав 60% голосів, а Дан — 26%.

Reuters додає, що перемога Сіміона “може ізолювати Румунію, зменшити приватні інвестиції та дестабілізувати східний фланг НАТО, на якому Україна вже три роки протистоїть російському вторгненню”.

Його перемога також поповнить ряди євроскептичних очільників у ЄС — до яких уже належать премʼєр-міністри Угорщини й Словаччини — у час, коли Європа формулює свою відповідь Трампу.

Євроскептик і націоналіст Сіміон пообіцяв повернути у румунську політику проросійського діяча Джорджеску, якому було заборонено повторно балотуватися через незаконне фінансування кампанії та зв’язки з фашистською організацією. Тож лідерство на себе перебрав Сіміон.

Є кілька способів, за допомогою яких — якщо румунський народ цього хоче — пан Джорджеску може опинитися при владі. І ми ними скористаємось. Ми можемо сформувати більшість і призначити його прем’єр-міністром, можемо провести дострокові вибори або ініціювати референдум.

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