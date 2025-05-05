У Румунії оприлюднили результати першого туру президентських виборів — хто лідирує

Ультраправий кандидат Сіміон переміг у першому турі виборів президента Румунії

Підрахунок бюлетенів із майже 99,6% виборчих дільниць демонструє, що 55-річний мер Бухареста Нікушор Дан посів друге місце із 21% голосів, поступившись Сіміону, який набрав 40,6%. Вони змагатимуться у другому турі 18 травня.

Зазначається, що голосування за кордоном показало ще більшу перевагу Сіміона, який отримав 60% голосів, а Дан — 26%.

Reuters додає, що перемога Сіміона “може ізолювати Румунію, зменшити приватні інвестиції та дестабілізувати східний фланг НАТО, на якому Україна вже три роки протистоїть російському вторгненню”.

Його перемога також поповнить ряди євроскептичних очільників у ЄС — до яких уже належать премʼєр-міністри Угорщини й Словаччини — у час, коли Європа формулює свою відповідь Трампу. Поширити

Євроскептик і націоналіст Сіміон пообіцяв повернути у румунську політику проросійського діяча Джорджеску, якому було заборонено повторно балотуватися через незаконне фінансування кампанії та зв’язки з фашистською організацією. Тож лідерство на себе перебрав Сіміон.