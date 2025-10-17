В шаге от банкротства. Богатейшие компании России находятся в зоне финансового риска

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские банки выдали юридическим лицам 34 триллиона рублей новых кредитов.

Богатейшие компании России находятся в зоне финансового риска

Крупнейшие компании России рискуют встать перед финансовыми трудностями, а возможности государства в их поддержке в значительной степени исчерпаны.

Ряд компаний может столкнуться со сложностями финансового состояния, поэтому нам важно отрегулировать механизмы реструктуризации задолженности, — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время очередной пленарной сессии.

По его словам, российскому бизнесу стало дорого оплачивать долги из-за стремительно взлетевших процентных ставок.

В прошлом компании брали взаймы за границей по низким ставкам, однако в последние годы долги конвертировали в национальную валюту, а рубль подорожал вслед за ключевой ставкой Центробанка, которая повышалась до максимальных с начала 2000-х уровней.

По оценкам специалистов, сейчас в зоне финансового риска по модели банкротств находятся компании, на которые приходится 24% всей выручки в экономике России. По прогнозам, на следующий год эта доля увеличится до 32,5% и превысит показатели времен пандемии.

На уплату процентов по долгу этого года бизнес в среднем отдает более трети прибыли (36%). При этом сами доходы в экономике падают, а средняя рентабельность почти достигла рекордно низких значений времен пандемии.

Отметим, что с начала войны банки РФ выдали юридическим лицам 34 триллиона рублей новых кредитов. Эта сумма эквивалентна 17% национального ВВП.

По состоянию на начало июня совокупный объем долга юридических лиц перед банковской системой достигал 86,2 трлн рублей — по сравнению с началом 2022 года он вырос на 65%.

Высокая ставка Центробанка приводит к тому, что все больше компаний не могут выполнять беспокоящие банкиров платежи. Сегодня крупные банки видят угрозу полноценного банковского кризиса в ближайшие 12 месяцев.