В шаге от банкротства. Богатейшие компании России находятся в зоне финансового риска

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские банки выдали юридическим лицам 34 триллиона рублей новых кредитов.
Главные тезисы
- Российские компании сталкиваются с финансовыми трудностями из-за высоких процентных ставок и роста долгов.
- Поддержка государства для компаний становится ограниченной, что увеличивает риск банкротства в экономике.
- Прогнозируется увеличение числа компаний в финансовой зоне риска, с выручкой до 32,5% от общего объема.
Богатейшие компании России находятся в зоне финансового риска
Крупнейшие компании России рискуют встать перед финансовыми трудностями, а возможности государства в их поддержке в значительной степени исчерпаны.
По его словам, российскому бизнесу стало дорого оплачивать долги из-за стремительно взлетевших процентных ставок.
В прошлом компании брали взаймы за границей по низким ставкам, однако в последние годы долги конвертировали в национальную валюту, а рубль подорожал вслед за ключевой ставкой Центробанка, которая повышалась до максимальных с начала 2000-х уровней.
По оценкам специалистов, сейчас в зоне финансового риска по модели банкротств находятся компании, на которые приходится 24% всей выручки в экономике России. По прогнозам, на следующий год эта доля увеличится до 32,5% и превысит показатели времен пандемии.
На уплату процентов по долгу этого года бизнес в среднем отдает более трети прибыли (36%). При этом сами доходы в экономике падают, а средняя рентабельность почти достигла рекордно низких значений времен пандемии.
Отметим, что с начала войны банки РФ выдали юридическим лицам 34 триллиона рублей новых кредитов. Эта сумма эквивалентна 17% национального ВВП.
Высокая ставка Центробанка приводит к тому, что все больше компаний не могут выполнять беспокоящие банкиров платежи. Сегодня крупные банки видят угрозу полноценного банковского кризиса в ближайшие 12 месяцев.
