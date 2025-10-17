В шаге от банкротства. Богатейшие компании России находятся в зоне финансового риска
Категория
Экономика
Дата публикации

В шаге от банкротства. Богатейшие компании России находятся в зоне финансового риска

Россия
Читати українською
Источник:  online.ua

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские банки выдали юридическим лицам 34 триллиона рублей новых кредитов.

Главные тезисы

  • Российские компании сталкиваются с финансовыми трудностями из-за высоких процентных ставок и роста долгов.
  • Поддержка государства для компаний становится ограниченной, что увеличивает риск банкротства в экономике.
  • Прогнозируется увеличение числа компаний в финансовой зоне риска, с выручкой до 32,5% от общего объема.

Богатейшие компании России находятся в зоне финансового риска

Крупнейшие компании России рискуют встать перед финансовыми трудностями, а возможности государства в их поддержке в значительной степени исчерпаны.

Ряд компаний может столкнуться со сложностями финансового состояния, поэтому нам важно отрегулировать механизмы реструктуризации задолженности, — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время очередной пленарной сессии.

По его словам, российскому бизнесу стало дорого оплачивать долги из-за стремительно взлетевших процентных ставок.

В прошлом компании брали взаймы за границей по низким ставкам, однако в последние годы долги конвертировали в национальную валюту, а рубль подорожал вслед за ключевой ставкой Центробанка, которая повышалась до максимальных с начала 2000-х уровней.

По оценкам специалистов, сейчас в зоне финансового риска по модели банкротств находятся компании, на которые приходится 24% всей выручки в экономике России. По прогнозам, на следующий год эта доля увеличится до 32,5% и превысит показатели времен пандемии.

На уплату процентов по долгу этого года бизнес в среднем отдает более трети прибыли (36%). При этом сами доходы в экономике падают, а средняя рентабельность почти достигла рекордно низких значений времен пандемии.

Отметим, что с начала войны банки РФ выдали юридическим лицам 34 триллиона рублей новых кредитов. Эта сумма эквивалентна 17% национального ВВП.

По состоянию на начало июня совокупный объем долга юридических лиц перед банковской системой достигал 86,2 трлн рублей — по сравнению с началом 2022 года он вырос на 65%.

Высокая ставка Центробанка приводит к тому, что все больше компаний не могут выполнять беспокоящие банкиров платежи. Сегодня крупные банки видят угрозу полноценного банковского кризиса в ближайшие 12 месяцев.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Российская экономика столкнулась еще с одной серьезной проблемой
Поставки бензина из России значительно сократились
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Экономика РФ летит в пропасть — растет только сегмент ритуальных услуг
Служба внешней разведки Украины
кладбище
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Техническая стагнация. Экономика России фактически остановилась — что это значит
экономика

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?