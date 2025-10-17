За крок від банкрутства. Найбагатші компанії Росії знаходяться у зоні фінансового ризику

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські банки видали юридичним особам 34 трильйони рублів нових кредитів.
Головні тези:
- Великі компанії Росії стикаються зі значними фінансовими труднощами через зростання боргів та високі відсоткові ставки.
- Прогнозується зростання кількості компаній у зоні фінансового ризику та загрози банкрутства у найближчому майбутньому.
- Умови для підтримки компаній з боку держави стають обмеженими, що може призвести до реальної кризи в економіці.
Найбагатші компанії Росії знаходяться у зоні фінансового ризику
Найбільші компанії Росії ризикують поставати перед фінансовими труднощами, а можливості держави щодо їх підтримки значною мірою вичерпані.
За його словами, російському бізнесу стало дорого оплачувати борги через відсоткові ставки, що стрімко злетіли.
У минулому компанії брали в борг за кордоном за низькими ставками, однак останніми роками борги конвертували в національну валюту, а рубль подорожчав слідом за ключовою ставкою Центробанку, яка підвищувалася до максимальних з початку 2000-х рівнів.
За оцінками фахівців, зараз у зоні фінансового ризику за моделлю банкрутств знаходяться компанії, на які припадає 24% усього виторгу в економіці Росії. За прогнозами, наступного року ця частка збільшиться до 32,5% та перевищить показники часів пандемії.
На сплату відсотків за боргом цього року бізнес у середньому віддає понад третину прибутку (36%). При цьому самі прибутки в економіці падають, а середня рентабельність майже досягла рекордно низьких значень часів пандемії.
Зазначимо, що з початку війни банки РФ видали юридичним особам 34 трильйони рублів нових кредитів. Ця сума еквівалентна 17% національного ВВП.
Висока ставка Центробанку призводить до того, що все більше компаній не можуть виконувати платежі, що турбує банкірів. Сьогодні великі банки вбачають загрозу повноцінної банківської кризи у найближчі 12 місяців.
