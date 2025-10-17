За крок від банкрутства. Найбагатші компанії Росії знаходяться у зоні фінансового ризику
За крок від банкрутства. Найбагатші компанії Росії знаходяться у зоні фінансового ризику

Росія
Джерело:  online.ua

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські банки видали юридичним особам 34 трильйони рублів нових кредитів.

Головні тези:

  • Великі компанії Росії стикаються зі значними фінансовими труднощами через зростання боргів та високі відсоткові ставки.
  • Прогнозується зростання кількості компаній у зоні фінансового ризику та загрози банкрутства у найближчому майбутньому.
  • Умови для підтримки компаній з боку держави стають обмеженими, що може призвести до реальної кризи в економіці.

Найбагатші компанії Росії знаходяться у зоні фінансового ризику

Найбільші компанії Росії ризикують поставати перед фінансовими труднощами, а можливості держави щодо їх підтримки значною мірою вичерпані.

‎Ряд компаній може зіткнутися зі складностями фінансового стану, тому нам важливо відрегулювати механізми реструктуризації заборгованості‎, – заявив міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков під час чергової пленарної сесії.

За його словами, російському бізнесу стало дорого оплачувати борги через відсоткові ставки, що стрімко злетіли.

У минулому компанії брали в борг за кордоном за низькими ставками, однак останніми роками борги конвертували в національну валюту, а рубль подорожчав слідом за ключовою ставкою Центробанку, яка підвищувалася до максимальних з початку 2000-х рівнів.

За оцінками фахівців, зараз у зоні фінансового ризику за моделлю банкрутств знаходяться компанії, на які припадає 24% усього виторгу в економіці Росії. За прогнозами, наступного року ця частка збільшиться до 32,5% та перевищить показники часів пандемії.

На сплату відсотків за боргом цього року бізнес у середньому віддає понад третину прибутку (36%). При цьому самі прибутки в економіці падають, а середня рентабельність майже досягла рекордно низьких значень часів пандемії.

Зазначимо, що з початку війни банки РФ видали юридичним особам 34 трильйони рублів нових кредитів. Ця сума еквівалентна 17% національного ВВП.

Станом на початок червня сукупний обсяг боргу юридичних осіб перед банківською системою досягав 86,2 трлн рублів – в порівнянні з початком 2022 року він зріс на 65%.

Висока ставка Центробанку призводить до того, що все більше компаній не можуть виконувати платежі, що турбує банкірів. Сьогодні великі банки вбачають загрозу повноцінної банківської кризи у найближчі 12 місяців.

