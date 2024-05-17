В Санкт-Петербурге РФ раздался взрыв в военной академии связи — видео

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв 17 мая в академии связи имени Буденного. Россияне заявляют о якобы атаке дронов и нескольких раненых.

Что известно о взрыве в Санкт-Петербурге РФ

Как сообщают росСМИ, 5 человек пострадали из-за якобы атаки БПЛА в Санкт-Петербурге. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали. На месте работают экстренные службы.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 7 человек.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. По одним данным рядом с академией мог взорваться беспилотник. По другим — боеприпас, — пишут росСМИ. Поделиться

Впоследствии по обновленной информации, по предварительным данным, от взрыва в здании военной академии пострадали восемь человек. У двух человек тяжелые ранения. Причиной взрыва мог быть разорвавшийся в подвале академии учебный боеприпас.

Что известно о предыдущих взрывах в Санкт-Петебурге

В Санкт-Петербурге на территории РФ 10 марта прогремела серия мощных взрывов в районе аэропорта "Пулково", после которых произошел масштабный пожар.