В Санкт-Петербурге РФ раздался взрыв в военной академии связи — видео

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв 17 мая в академии связи имени Буденного. Россияне заявляют о якобы атаке дронов и нескольких раненых.
Что известно о взрыве в Санкт-Петербурге РФ
Как сообщают росСМИ, 5 человек пострадали из-за якобы атаки БПЛА в Санкт-Петербурге. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали. На месте работают экстренные службы.
Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 7 человек.
Впоследствии по обновленной информации, по предварительным данным, от взрыва в здании военной академии пострадали восемь человек. У двух человек тяжелые ранения. Причиной взрыва мог быть разорвавшийся в подвале академии учебный боеприпас.
Что известно о предыдущих взрывах в Санкт-Петебурге
В Санкт-Петербурге на территории РФ 10 марта прогремела серия мощных взрывов в районе аэропорта "Пулково", после которых произошел масштабный пожар.
Российские СМИ сообщали, что два человека якобы пострадали во время огромного пожара в промздании. По предварительным данным, огонь охватил более 1 тыс. квадратных метров территории, а в ангаре частично обрушилась крыша и стены.
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