На нефтебазе РФ в Калужской области прогремели взрывы после атаки дронов
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На нефтебазе РФ в Калужской области прогремели взрывы после атаки дронов

Взрывы на нефтебазе РФ
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Источник:  online.ua

На нефтебазе РФ в Калужской области прогремели мощные взрывы в результате атаки БпЛА.

Что известно о взрывах на нефтебазе в Калужской области

Отмечается, что беспилотники атаковали нефтебазу в ночь на 28 апреля.

Беспилотники атаковали нефтебазу "Калуганефтепродукт" в Человеково.

В результате падения двух БПЛА самолетного типа произошел взрыв цистерны с бензином объемом почти 700 куб. м. Через полчаса на территории нефтебазы упал третий беспилотник, говорится в сообщении российского Telegram-канала Baza.

Отмечается, что глава Калужской области РФ сообщал о якобы падении трех БПЛА на нефтебазу.

По словам губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений якобы тоже не было.

Что известно о ночной массированной атаке БпЛА по территории РФ

Ночью 28 апреля дроны атаковали военные объекты страны-агрессорки РФ в разных областях — работники МЧС пытаются потушить масштабные пожары на местах.

Прессслужба Минобороны РФ утверждает, что российским силам ПВО удалось уничтожить и перехватить 17 украинских дронов.

  • девять — над территорией Брянской области,

  • три — над территорией Курской области,

  • два — над территорией Белгородской области и

  • три — над территорией Калужской области.

Однако команда главы российского ведомства Сергея Шойгу никак не комментирует пожары, вспыхнувшие в результате атаки беспилотников.

К примеру, сообщается, что в Брянске под ударом оказалась электроподстанция.

Также отмечено, что загорелся сборочный цех главного завода корпорации КамАЗ в городе Набережные Лодки.

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