На нефтебазе РФ в Калужской области прогремели мощные взрывы в результате атаки БпЛА.
Что известно о взрывах на нефтебазе в Калужской области
Отмечается, что беспилотники атаковали нефтебазу в ночь на 28 апреля.
Беспилотники атаковали нефтебазу "Калуганефтепродукт" в Человеково.
Отмечается, что глава Калужской области РФ сообщал о якобы падении трех БПЛА на нефтебазу.
По словам губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений якобы тоже не было.
Что известно о ночной массированной атаке БпЛА по территории РФ
Ночью 28 апреля дроны атаковали военные объекты страны-агрессорки РФ в разных областях — работники МЧС пытаются потушить масштабные пожары на местах.
Прессслужба Минобороны РФ утверждает, что российским силам ПВО удалось уничтожить и перехватить 17 украинских дронов.
девять — над территорией Брянской области,
три — над территорией Курской области,
два — над территорией Белгородской области и
три — над территорией Калужской области.
Однако команда главы российского ведомства Сергея Шойгу никак не комментирует пожары, вспыхнувшие в результате атаки беспилотников.
К примеру, сообщается, что в Брянске под ударом оказалась электроподстанция.
Также отмечено, что загорелся сборочный цех главного завода корпорации КамАЗ в городе Набережные Лодки.
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