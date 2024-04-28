На нафтобазі РФ у Калузькій області пролунали потужні вибухи внаслідок атаки БпЛА.

Що відомо про вибухи на нафтобазі у Калузькій області

Зазначається, що безпілотники атакували нафтобазу вніч на 28 квітня.

Безпілотники атакували нафтобазу "Калуганафтопродукт" у Людиново.

Внаслідок падіння двох БПЛА літакового типу стався вибух цистерни з бензином об'ємом майже 700 куб. м. Через півгодини на території нафтобази впав третій безпілотник, — йдеться у повідомленні російського Telegram-каналу Baza. Поширити

Зазначається, що глава Калузької області РФ повідомляв про нібито падіння трьох БПЛА на нафтобазу.

За словами губернатора Владислава Шапші, постраждалих та руйнувань нібито також не було.

Що відомо про нічну масовану атаку БпЛА по території РФ

Уночі 28 квітня дрони атакували військові об'єкти країни-агресорки РФ у різних областях — працівники МНС намагаються загасити масштабні пожежі на місцях.

Пресслужба Міноборони РФ стверджує, що російським силам ППО вдалося знищити та перехопити 17 українських дронів.

дев'ять — над територією Брянської області,

три — над територією Курської області,

два — над територією Бєлгородської області та

три — над територією Калузької області.

Однак команда глави російського відомства Сергія Шойгу жодним чином не коментує пожежі, які спалахнули внаслідок атаки безпілотників.

До прикладу, повідомляється, що у Брянську під ударом опинилася електропідстанція.

Також вказано, що загорівся складальний цех головного заводу корпорації КамАЗ у місті Набережні Човни.