У Санкт-Петербурзі РФ пролунав вибух у військовій академії звʼязку — відео
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У Санкт-Петербурзі РФ пролунав вибух у військовій академії звʼязку — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

У Санкт-Петербурзі пролунав вибух 17 травня в академії звʼязку імені Будьоного. Росіяни заявляють про нібито атаку дронів та кількох поранених.

Що відомо про вибух в Санкт-Петербурзі РФ

Як повідомляють росЗМІ, 5 людей постраждали через нібито атаку БПЛА у Санкт-Петербурзі. Двоє з них перебувають у тяжкому стані, їх госпіталізували. На місці працюють екстрені служби.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 7.

Що стало причиною вибуху — поки що невідомо. За одними даними поряд з академією міг вибухнути безпілотник. За іншими — боєприпас, — пишуть росЗМІ.

Згодом за оновленою інформацією, за попередніми даними, від вибуху в будівлі військової академії постраждали вісім людей. У двох людей тяжкі поранення. Причиною вибуху міг бути навчальний боєприпас, який розірвався у підвалі академії.

Що відомо про попередні вибухи у Санкт-Петебурзі

У Санкт-Петербурзі на території РФ 10 березня пролунала серія потужних вибухів в районі аеропорту “Пулково”, після яких здійнялась масштабна пожежа. 

Російські ЗМІ повідомляли, що двоє людей буцімто постраждали під час величезної пожежі у промбудівлі. За попередніми даними, вогонь охопив понад 1 тис квадратних метрів території, а в ангарі частково обвалився дах та стіни.

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