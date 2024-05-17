У Санкт-Петербурзі РФ пролунав вибух у військовій академії звʼязку — відео

У Санкт-Петербурзі пролунав вибух 17 травня в академії звʼязку імені Будьоного. Росіяни заявляють про нібито атаку дронів та кількох поранених.
Що відомо про вибух в Санкт-Петербурзі РФ
Як повідомляють росЗМІ, 5 людей постраждали через нібито атаку БПЛА у Санкт-Петербурзі. Двоє з них перебувають у тяжкому стані, їх госпіталізували. На місці працюють екстрені служби.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 7.
Згодом за оновленою інформацією, за попередніми даними, від вибуху в будівлі військової академії постраждали вісім людей. У двох людей тяжкі поранення. Причиною вибуху міг бути навчальний боєприпас, який розірвався у підвалі академії.
Що відомо про попередні вибухи у Санкт-Петебурзі
У Санкт-Петербурзі на території РФ 10 березня пролунала серія потужних вибухів в районі аеропорту “Пулково”, після яких здійнялась масштабна пожежа.
Російські ЗМІ повідомляли, що двоє людей буцімто постраждали під час величезної пожежі у промбудівлі. За попередніми даними, вогонь охопив понад 1 тис квадратних метрів території, а в ангарі частково обвалився дах та стіни.
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