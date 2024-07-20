В Санкт-Петербурге РФ вспыхнул торговый центр — видео

Россияне заявили о новом пожаре в торговом центре. В настоящее время проводится эвакуация.
Главные тезисы
- Пожар вспыхнул в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге.
- Также местные жители сообщают о мощных взрывах и пожарах на военных объектах в результате атак беспилотников.
- Силы ПВО России утверждают, что уничтожили 26 беспилотников.
- Атаки беспилотников также затронули регионы Курской области, Белгородской области, Крыма и Черного моря.
Что известно о пожаре в РФ
Как отмечают росСМИ, пожар вспыхнул в ТЦ «Галерея» в Петербурге.
МЧС РФ сообщает, что загорелась вентиляционная вытяжка кафе на пятом этаже ТЦ.
В результате атаки БПЛА в РФ горит военный аэродром и нефтебаза
Губернатор российской Ростовской области Василий Голубев в ночь на 20 июля заявил, что силы ПВО РФ якобы уничтожили 26 БпЛА. Голубев традиционно заявил, что "пострадавших нет". И добавил, что информация о последствиях уточняется.
Местные жители в соцсетях сообщили о мощных прилетах в районе аэродрома Миллерово и взрывах в районе нефтебазы.
По словам местных жителей, в результате атаки БПЛА прозвучало более 16 взрывов в районе аэродрома Миллерово, также взрывы прогремели в районе нефтебазы.
Зафиксированы пожары в районе взлетно-посадочной полосы и стоянки самолетов.
Напомним, 19 июля два региона РФ и Крым подверглись атакам беспилотников.
В Минобороны России заявили, что 11 беспилотников сбили над Курской областью, три — над Белгородской, еще пять БПЛА сбили над аннексированным Крымом и Черным морем.
По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, в Курске в результате падения обломков БПЛА ранения и ожоги получили двое жителей. Отметим, что никаких улик чиновник страны-агрессорки не опубликовал.
На Белгородщине, в Шебекино, в результате утренних обстрелов повреждение получил жилой дом.
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