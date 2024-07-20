В Санкт-Петербурзі РФ спалахнув торговий центр — відео

Росіяни заявили про нову пожежу в торговому центрі. Наразі проводиться евакуація.
Головні тези:
- У Санкт-Петербурзі спалахнув торговий центр «Галерея», де загорілася вентиляційна витяжка кафе на п'ятому поверсі.
- Також в Росії сталися атаки БПЛА на військовий аеродром та нафтобазу, що призвело до пожеж та вибухів у різних районах.
- Губернатор Ростовської області повідомив про нібито знищення 26 безпілотників, а Міноборони Росії розповіли про атаки безпілотників над Курською областю, Бєлгородською та Кримом.
Що відомо про пожежу у РФ
Як зазначають росЗМІ, пожежа спалахнула у ТЦ «Галерея» в Петербурзі.
МНС РФ повідомляє, що загорілася вентиляційна витяжка кафе на п'ятому поверсі ТЦ.
У результаті атаки БПЛА у РФ палає військовий аеродром та нафтобаза
Губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв у ніч проти 20 липня заявив, що сили ППО РФ нібито знищили 26 БпЛА. Голубєв традиційно заявив, що "постраждалих немає". І додав, що інформація про наслідки уточнюється.
Натомість місцеві жителі у соцмережах повідомили про потужні прильоти у районі аеродрому Міллерово і вибухи в районі нафтобази.
За словами місцевих жителів у результаті атаки БПЛА пролунало понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, також вибухи прогриміли в районі нафтобази.
Зафіксовано пожежі в районі злітно-посадкової смуги та стоянок літаків.
Нагадаємо, 19 липня два регіони РФ і Крим зазнали атак безпілотників.
У Міноборони Росії заявили, що 11 безпілотників збили над Курською областю, три — над Бєлгородською, ще п'ять БПЛА збили над анексованим Кримом та Чорним морем.
За інформацією губернатора Курської області Олексія Смирнова, у Курську у результаті падіння уламків БПЛА поранення та опіки отримали двоє жителів. Зазначимо, що жодних доказів чиновник країни-агресорки не опублікував.
На Бєлгородщині, у Шебекіно, внаслідок ранкового обстрілу пошкодження отримав житловий будинок.
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