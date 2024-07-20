В Санкт-Петербурзі РФ спалахнув торговий центр — відео
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В Санкт-Петербурзі РФ спалахнув торговий центр — відео

В Санкт-Петербурзі РФ спалахнув торговий центр — відео
Джерело:  online.ua

Росіяни заявили про нову пожежу в торговому центрі. Наразі проводиться евакуація.

Головні тези:

  • У Санкт-Петербурзі спалахнув торговий центр «Галерея», де загорілася вентиляційна витяжка кафе на п'ятому поверсі.
  • Також в Росії сталися атаки БПЛА на військовий аеродром та нафтобазу, що призвело до пожеж та вибухів у різних районах.
  • Губернатор Ростовської області повідомив про нібито знищення 26 безпілотників, а Міноборони Росії розповіли про атаки безпілотників над Курською областю, Бєлгородською та Кримом.

Що відомо про пожежу у РФ

Як зазначають росЗМІ, пожежа спалахнула у ТЦ «Галерея» в Петербурзі.

МНС РФ повідомляє, що загорілася вентиляційна витяжка кафе на п'ятому поверсі ТЦ.

У результаті атаки БПЛА у РФ палає військовий аеродром та нафтобаза

Губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв у ніч проти 20 липня заявив, що сили ППО РФ нібито знищили 26 БпЛА. Голубєв традиційно заявив, що "постраждалих немає". І додав, що інформація про наслідки уточнюється.

Натомість місцеві жителі у соцмережах повідомили про потужні прильоти у районі аеродрому Міллерово і вибухи в районі нафтобази.

За словами місцевих жителів у результаті атаки БПЛА пролунало понад 16 вибухів у районі аеродрому Міллерово, також вибухи прогриміли в районі нафтобази.

Зафіксовано пожежі в районі злітно-посадкової смуги та стоянок літаків.

Нагадаємо, 19 липня два регіони РФ і Крим зазнали атак безпілотників.

У Міноборони Росії заявили, що 11 безпілотників збили над Курською областю, три — над Бєлгородською, ще п'ять БПЛА збили над анексованим Кримом та Чорним морем.

За інформацією губернатора Курської області Олексія Смирнова, у Курську у результаті падіння уламків БПЛА поранення та опіки отримали двоє жителів. Зазначимо, що жодних доказів чиновник країни-агресорки не опублікував.

На Бєлгородщині, у Шебекіно, внаслідок ранкового обстрілу пошкодження отримав житловий будинок.

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