В семье рэпера Snoop Dogg произошла ужасная трагедия

Известный американский рэпер и актер Снуп Догг (Snoop Dogg) потерял внучку. Синдром HELLP унес жизни девочки, хотя мать долго боролась за свою первенцу.

Ушла из жизни внучка рэпера Snoop Dogg

Детали этой трагедии раскрыла дочь рэпера Кори Бродус в своих социальных сетях.

По словам девушки, она родила своего ребенка на 25-й неделе беременности с помощью кесарева сечения.

Впоследствии стало известно, что у девочек синдром HELLP. Что важно понимать, это серьезное осложнение, которое характеризуется повышением уровня печеночных ферментов и низким уровнем тромбоцитов.

Как следствие, оно может спровоцировать разрыв печени, почечную недостаточность и отслойку плаценты.

Немало времени мать и ребенок провели в больнице, однако со временем их все же отпустили домой.

Прошло всего три недели, и ребенок умер на руках матери.

Я потеряла любовь всей своей жизни — мою Коди, — написала мама покойной девочки и опубликовала фото с ней. Поделиться

Фото: скриншот

Сам Снуп Догг (Snoop Dogg) на эту трагедию пока никоим образом публично не отреагировал.