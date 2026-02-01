В семье рэпера Snoop Dogg произошла ужасная трагедия
В семье рэпера Snoop Dogg произошла ужасная трагедия

Ушла из жизни внучка рэпера Snoop Dogg
Известный американский рэпер и актер Снуп Догг (Snoop Dogg) потерял внучку. Синдром HELLP унес жизни девочки, хотя мать долго боролась за свою первенцу.

  • Дочь рэпера с детства болеет волчанкой, а два года назад перенесла инсульт.
  • Несмотря на это, она решилась родить ребенка, ведь долго мечтала стать мамой.

Ушла из жизни внучка рэпера Snoop Dogg

Детали этой трагедии раскрыла дочь рэпера Кори Бродус в своих социальных сетях.

По словам девушки, она родила своего ребенка на 25-й неделе беременности с помощью кесарева сечения.

Впоследствии стало известно, что у девочек синдром HELLP. Что важно понимать, это серьезное осложнение, которое характеризуется повышением уровня печеночных ферментов и низким уровнем тромбоцитов.

Как следствие, оно может спровоцировать разрыв печени, почечную недостаточность и отслойку плаценты.

Немало времени мать и ребенок провели в больнице, однако со временем их все же отпустили домой.

Прошло всего три недели, и ребенок умер на руках матери.

Я потеряла любовь всей своей жизни — мою Коди, — написала мама покойной девочки и опубликовала фото с ней.

Сам Снуп Догг (Snoop Dogg) на эту трагедию пока никоим образом публично не отреагировал.

