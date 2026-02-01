У родині репера Snoop Dogg сталася моторошна трагедія

Відомий американський репер та актор Снуп Догг (Snoop Dogg) втратив онучку. Синдром HELLP забрав життя дівчинки, хоча мати довго боролася за свою первістку.

Пішла з життя внучка репера Snoop Dogg

Деталі цієї трагедії розкрила донька репера Корі Бродус у своїх соціальних мережах.

За словами дівчини, вона народила свою первістку на 25-му тижні вагітності за допомогою кесаревого розтину.

Згодом стало відомо, що у дівчиник синдром HELLP. Що важливо розуміти, йдеться про серйозне ускладнення, яке характеризується підвищенням рівня печінкових ферментів та низьким рівнем тромбоцитів.

Як наслідок, воно може спровокувати розрив печінки, ниркову недостатність та відшарування плаценти.

Чимало часу мати та дитина провели в лікарні, однак згодом їх все-таки відпустили додому.

Минуло лише три тижні, і дитина померла на руках матері.

Я втратила кохання всього свого життя — мою Коді, — написала мама покійної дівчинки та опублікувала фото з нею. Поширити

Фото: скриншот

Сам Снуп Догг (Snoop Dogg) на цю трагедію поки жодним чином публічно не відреагував.