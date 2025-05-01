В Сенате США обсуждают законопроект про 500% пошлин для покупателей российской нефти

Сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что соответствующий законопроект готовы поддержать 72 сенатора.
Главные тезисы
- Законопроект об 500% пошлинах для покупателей российской нефти рассматривается в Сенате США.
- Санкции предусматривают введение 500% пошлины на импорт российской нефти, нефтепродуктов, природного газа и урана.
- 72 сенатора поддерживают законопроект, считая его инструментом в руках президента Трампа для взаимодействия с Россией.
В Сенате США обсуждают законопроект по 500% пошлин: для кого именно
Законопроект по поводу новых санкций США против России и стран, покупающих российскую нефть, поддерживают 72 сенатора, сообщил сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм.
Согласно документу, санкции предусматривают 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также санкции запретят гражданам США покупать российский суверенный долг.
Грэм после заключения соглашения с Украиной о полезных ископаемых заявил, что цель нового законопроекта — помочь президенту Дональду Трампу.
Грэм добавил, что нелегитимный президент США Владимир Путин "совершит огромную ошибку, играя с Трампом, поэтому этот законопроект является инструментом в арсенале президента".
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