В Сенате США обсуждают законопроект по 500% пошлин: для кого именно

Законопроект по поводу новых санкций США против России и стран, покупающих российскую нефть, поддерживают 72 сенатора, сообщил сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм.

Согласно документу, санкции предусматривают 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также санкции запретят гражданам США покупать российский суверенный долг.

Грэм после заключения соглашения с Украиной о полезных ископаемых заявил, что цель нового законопроекта — помочь президенту Дональду Трампу.

Он говорил о своем разочаровании. Я хочу переговорного завершения войны, достойного и справедливого. Я думаю, что Трамп является лучшим человеком для достижения этой цели, но эти санкции отражают взгляд, что Сенат видит главным виновником России. Линдси Грэм Сенатор США

Грэм добавил, что нелегитимный президент США Владимир Путин "совершит огромную ошибку, играя с Трампом, поэтому этот законопроект является инструментом в арсенале президента".