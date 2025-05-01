В Сенате США обсуждают законопроект про 500% пошлин для покупателей российской нефти
Категория
Экономика
Дата публикации

В Сенате США обсуждают законопроект про 500% пошлин для покупателей российской нефти

Сенат США
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Источник:  Bloomberg

Сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что соответствующий законопроект готовы поддержать 72 сенатора.

Главные тезисы

  • Законопроект об 500% пошлинах для покупателей российской нефти рассматривается в Сенате США.
  • Санкции предусматривают введение 500% пошлины на импорт российской нефти, нефтепродуктов, природного газа и урана.
  • 72 сенатора поддерживают законопроект, считая его инструментом в руках президента Трампа для взаимодействия с Россией.

В Сенате США обсуждают законопроект по 500% пошлин: для кого именно

Законопроект по поводу новых санкций США против России и стран, покупающих российскую нефть, поддерживают 72 сенатора, сообщил сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм.

Согласно документу, санкции предусматривают 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также санкции запретят гражданам США покупать российский суверенный долг.

Грэм после заключения соглашения с Украиной о полезных ископаемых заявил, что цель нового законопроекта — помочь президенту Дональду Трампу.

Он говорил о своем разочаровании. Я хочу переговорного завершения войны, достойного и справедливого. Я думаю, что Трамп является лучшим человеком для достижения этой цели, но эти санкции отражают взгляд, что Сенат видит главным виновником России.

Линдси Грэм

Линдси Грэм

Сенатор США

Грэм добавил, что нелегитимный президент США Владимир Путин "совершит огромную ошибку, играя с Трампом, поэтому этот законопроект является инструментом в арсенале президента".

По его мнению, Путину в конце концов придется выбирать между переговорами о прекращении войны и "уничтожением" российской экономики.

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