У Сенаті США обговорюють законопроєкт щодо 500% мит для покупців російської нафти
Категорія
Економіка
Дата публікації

У Сенаті США обговорюють законопроєкт щодо 500% мит для покупців російської нафти

Сенат
Джерело:  Bloomberg

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем впевнений, що відповідний законопроєкт готові підтримати 72 сенатори.

Головні тези:

  • Законопроєкт про 500% мит для покупців російської нафти обговорюється в Сенаті США.
  • Санкції передбачають введення 500% мита на імпорт російських нафтопродуктів та інших видів енергетичних ресурсів.
  • Сенатор Ліндсі Грем вважає, що нові санкції будуть інструментом у руках американського президента в рамках взаємодії з Росією.

У Сенаті США обговорюють законопроєкт щодо 500% мит: для кого саме

Законопроєкт щодо нових санкцій США проти Росії і країн, які купують російську нафту, підтримують 72 сенатори, повідомив сенатор-республіканець з Південної Кароліни Ліндсі Грем.

Згідно із документом, санкції передбачають 500% мита на імпорт із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ та уран. Також санкції заборонять громадянам США купувати російський суверенний борг.

Грем після укладення угоди з Україною про корисні копалини заявив, що мета нового законопроєкту — допомогти президенту Дональду Трампу.

Він говорив про своє розчарування. Я хочу переговорного завершення війни, гідного та справедливого. Я думаю, що Трамп — найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають погляд, що Сенат бачить головним винуватцем Росію.

Ліндсі Грем

Ліндсі Грем

Сенатор США

Грем додав, що нелегітимний президент США Володимир Путін "зробить величезну помилку, граючись зі Трампом, тому цей законопроєкт є інструментом в арсеналі президента".

На його думку, Путіну зрештою доведеться вибирати між переговорами про припинення війни та "знищенням" російської економіки.

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