У Сенаті США обговорюють законопроєкт щодо 500% мит для покупців російської нафти

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем впевнений, що відповідний законопроєкт готові підтримати 72 сенатори.
Головні тези:
- Законопроєкт про 500% мит для покупців російської нафти обговорюється в Сенаті США.
- Санкції передбачають введення 500% мита на імпорт російських нафтопродуктів та інших видів енергетичних ресурсів.
- Сенатор Ліндсі Грем вважає, що нові санкції будуть інструментом у руках американського президента в рамках взаємодії з Росією.
У Сенаті США обговорюють законопроєкт щодо 500% мит: для кого саме
Законопроєкт щодо нових санкцій США проти Росії і країн, які купують російську нафту, підтримують 72 сенатори, повідомив сенатор-республіканець з Південної Кароліни Ліндсі Грем.
Згідно із документом, санкції передбачають 500% мита на імпорт із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ та уран. Також санкції заборонять громадянам США купувати російський суверенний борг.
Грем після укладення угоди з Україною про корисні копалини заявив, що мета нового законопроєкту — допомогти президенту Дональду Трампу.
Грем додав, що нелегітимний президент США Володимир Путін "зробить величезну помилку, граючись зі Трампом, тому цей законопроєкт є інструментом в арсеналі президента".
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