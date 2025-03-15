В Сербии продолжаются массовые протесты против правительства

В центре сербской столицы Белграде 15 марта днем собрались десятки тысяч протестующих на антиправительственный митинг, ставший кульминацией месяцев почти ежедневных антикоррупционных протестов.

Сербы протестуют против действий правительства: что известно

Тысячи студентов, многие из которых преодолели сотни миль пешком или на велосипедах, прибыли в столицу Сербии поздно вечером 14 марта.

Напряженность и редкие случаи насилия продолжались в течение ночи и в субботу. В частности, в центре Белграда студент и преподаватель университета получили ранения в результате нападения группы мужчин ранним утром 15 марта, сообщила полиция.

Протесты в Белграде

А в пригороде Зарково автомобиль протаранил колонну протестующих, ранив троих человек, полиция сообщила, что задержала водителя.

В субботу днем к студентам присоединились местные жители, фермеры, учителя и рабочие. Протестующие кормятся провести масштабный митинг, который начался в 16.00 по местному времени перед зданием парламента на площади Славии.

Полиция уже разместила спецназ в Пионирском парке и вокруг него, где поклонники Вучича поставили палаточный лагерь, окруженный кольцом припаркованных тракторов. Поделиться

Напомним, что 1 ноября 2024 года в сербском городе Новый Сад обрушилась часть внешней крыши на железнодорожном вокзале. В результате 15 человек погибли. С тех пор в Сербии проходят антиправительственные протесты во главе со студентами.