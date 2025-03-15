В Сербии продолжаются массовые протесты против правительства
Категория
Мир
Дата публикации

В Сербии продолжаются массовые протесты против правительства

Сербия
Читати українською
Источник:  Reuters

В центре сербской столицы Белграде 15 марта днем собрались десятки тысяч протестующих на антиправительственный митинг, ставший кульминацией месяцев почти ежедневных антикоррупционных протестов.

Главные тезисы

  • Десятки тысяч протестующих собрались в Белграде на антиправительственный митинг, требуя перемен и противодействия коррупции.
  • Напряженная ситуация в стране и случаи насилия против протестующих вызывают беспокойство среди сербского населения.
  • Протесты начались после трагического инцидента в Новом Саде, когда 15 человек погибли из-за обрушения крыши на железнодорожном вокзале.

Сербы протестуют против действий правительства: что известно

Тысячи студентов, многие из которых преодолели сотни миль пешком или на велосипедах, прибыли в столицу Сербии поздно вечером 14 марта.

Напряженность и редкие случаи насилия продолжались в течение ночи и в субботу. В частности, в центре Белграда студент и преподаватель университета получили ранения в результате нападения группы мужчин ранним утром 15 марта, сообщила полиция.

Протесты в Белграде

А в пригороде Зарково автомобиль протаранил колонну протестующих, ранив троих человек, полиция сообщила, что задержала водителя.

В субботу днем к студентам присоединились местные жители, фермеры, учителя и рабочие. Протестующие кормятся провести масштабный митинг, который начался в 16.00 по местному времени перед зданием парламента на площади Славии.

Полиция уже разместила спецназ в Пионирском парке и вокруг него, где поклонники Вучича поставили палаточный лагерь, окруженный кольцом припаркованных тракторов.

Напомним, что 1 ноября 2024 года в сербском городе Новый Сад обрушилась часть внешней крыши на железнодорожном вокзале. В результате 15 человек погибли. С тех пор в Сербии проходят антиправительственные протесты во главе со студентами.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сербия начала готовиться к ядерной войне
Вучич
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Позор и предательство". Сербия паникует из-за ошибочного решения против РФ
Вулин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Белграде продолжаются масштабные антиправительственные акции протеста
Белград

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?