В Сербии продолжаются массовые протесты против правительства

В центре сербской столицы Белграде 15 марта днем собрались десятки тысяч протестующих на антиправительственный митинг, ставший кульминацией месяцев почти ежедневных антикоррупционных протестов.
Главные тезисы
- Десятки тысяч протестующих собрались в Белграде на антиправительственный митинг, требуя перемен и противодействия коррупции.
- Напряженная ситуация в стране и случаи насилия против протестующих вызывают беспокойство среди сербского населения.
- Протесты начались после трагического инцидента в Новом Саде, когда 15 человек погибли из-за обрушения крыши на железнодорожном вокзале.
Сербы протестуют против действий правительства: что известно
Тысячи студентов, многие из которых преодолели сотни миль пешком или на велосипедах, прибыли в столицу Сербии поздно вечером 14 марта.
Напряженность и редкие случаи насилия продолжались в течение ночи и в субботу. В частности, в центре Белграда студент и преподаватель университета получили ранения в результате нападения группы мужчин ранним утром 15 марта, сообщила полиция.
А в пригороде Зарково автомобиль протаранил колонну протестующих, ранив троих человек, полиция сообщила, что задержала водителя.
В субботу днем к студентам присоединились местные жители, фермеры, учителя и рабочие. Протестующие кормятся провести масштабный митинг, который начался в 16.00 по местному времени перед зданием парламента на площади Славии.
Напомним, что 1 ноября 2024 года в сербском городе Новый Сад обрушилась часть внешней крыши на железнодорожном вокзале. В результате 15 человек погибли. С тех пор в Сербии проходят антиправительственные протесты во главе со студентами.
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