У Сербії продовжуються масові протести проти уряду

У центрі сербської столиці Белграді 15 березня вдень зібрались десятки тисяч протестувальників на антиурядовий мітинг, який став кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів.
Головні тези:
- Десятки тисяч протестувальників зібралися в Белграді на антиурядовий мітинг.
- Сербське населення виступає проти дій уряду, вимагаючи змін і протидію корупції.
- Протести відбуваються через напружену ситуацію у країні та випадки насильства проти протестувальників.
Серби протестують проти дій уряду: що відомо
Тисячі студентів, багато з яких подолали сотні миль пішки або на велосипедах, прибули до столиці Сербії пізно ввечері 14 березня.
Напруженість і поодинокі випадки насильства тривали протягом ночі і в суботу. Зокрема у центрі Белграда студент і викладач університету отримали поранення в результаті нападу групи чоловіків рано вранці 15 березня, повідомила поліція.
А у передмісті Зарково автомобіль протаранив колону протестувальників, поранивши трьох людей, поліція повідомила, що затримала водія.
У суботу вдень до студентів також приєднались місцеві жителі, фермери, вчителі та робітники. Протестувальники годуються провести масштабний мітинг, який почався о 16:00 за місцевим часом перед будівлею парламенту на площі Славії.
Нагадаємо, що 1 листопада 2024 року в сербському місті Новий Сад обвалилася частина зовнішнього даху на залізничному вокзалі.Унаслідок цього 15 людей загинули. Відтоді у Сербії відбуваються антиурядові протести на чолі зі студентами.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-