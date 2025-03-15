У Сербії продовжуються масові протести проти уряду

У центрі сербської столиці Белграді 15 березня вдень зібрались десятки тисяч протестувальників на антиурядовий мітинг, який став кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів.

Серби протестують проти дій уряду: що відомо

Тисячі студентів, багато з яких подолали сотні миль пішки або на велосипедах, прибули до столиці Сербії пізно ввечері 14 березня.

Напруженість і поодинокі випадки насильства тривали протягом ночі і в суботу. Зокрема у центрі Белграда студент і викладач університету отримали поранення в результаті нападу групи чоловіків рано вранці 15 березня, повідомила поліція.

Протести у Белграді

А у передмісті Зарково автомобіль протаранив колону протестувальників, поранивши трьох людей, поліція повідомила, що затримала водія.

У суботу вдень до студентів також приєднались місцеві жителі, фермери, вчителі та робітники. Протестувальники годуються провести масштабний мітинг, який почався о 16:00 за місцевим часом перед будівлею парламенту на площі Славії.

Поліція уже розмістила спецназ в Піонірському парку та навколо нього, де прихильники Вучича поставили наметовий табір оточений кільцем припаркованих тракторів. Поширити

Нагадаємо, що 1 листопада 2024 року в сербському місті Новий Сад обвалилася частина зовнішнього даху на залізничному вокзалі.Унаслідок цього 15 людей загинули. Відтоді у Сербії відбуваються антиурядові протести на чолі зі студентами.