У Сербії продовжуються масові протести проти уряду
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У Сербії продовжуються масові протести проти уряду

Белград
Джерело:  Reuters

У центрі сербської столиці Белграді 15 березня вдень зібрались десятки тисяч протестувальників на антиурядовий мітинг, який став кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів.

Головні тези:

  • Десятки тисяч протестувальників зібралися в Белграді на антиурядовий мітинг.
  • Сербське населення виступає проти дій уряду, вимагаючи змін і протидію корупції.
  • Протести відбуваються через напружену ситуацію у країні та випадки насильства проти протестувальників.

Серби протестують проти дій уряду: що відомо

Тисячі студентів, багато з яких подолали сотні миль пішки або на велосипедах, прибули до столиці Сербії пізно ввечері 14 березня.

Напруженість і поодинокі випадки насильства тривали протягом ночі і в суботу. Зокрема у центрі Белграда студент і викладач університету отримали поранення в результаті нападу групи чоловіків рано вранці 15 березня, повідомила поліція.

Протести у Белграді

А у передмісті Зарково автомобіль протаранив колону протестувальників, поранивши трьох людей, поліція повідомила, що затримала водія.

У суботу вдень до студентів також приєднались місцеві жителі, фермери, вчителі та робітники. Протестувальники годуються провести масштабний мітинг, який почався о 16:00 за місцевим часом перед будівлею парламенту на площі Славії.

Поліція уже розмістила спецназ в Піонірському парку та навколо нього, де прихильники Вучича поставили наметовий табір оточений кільцем припаркованих тракторів.

Нагадаємо, що 1 листопада 2024 року в сербському місті Новий Сад обвалилася частина зовнішнього даху на залізничному вокзалі.Унаслідок цього 15 людей загинули. Відтоді у Сербії відбуваються антиурядові протести на чолі зі студентами.

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